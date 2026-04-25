Microsoft répond enfin à une grogne installée depuis des années autour des mises à jour imposées par son système d'exploitation. Windows 11 s’offre de nouveaux réglages qui changent concrètement la manière de gérer les redémarrages et les installations.
Les redémarrages imprévus de Windows ont longtemps rythmé (et perturbé) le quotidien de millions d’entre vous. Travaux interrompus, sessions coupées, présentations stoppées net : la liste des situations frustrantes ne se compte plus. Le géant de Redmond vient de dévoiler une refonte complète de Windows Update qui répond directement à ces problématiques. L'équipe produit affirme avoir analysé plus de 7 600 retours utilisateurs ces derniers mois, mettant en cause un manque de contrôle et des mises à jour souvent déclenchées au mauvais moment.
Windows 11 : les mises à jour font (enfin) leur révolution
La première série de changements concerne la gestion du calendrier des mises à jour. Windows 11 introduit la possibilité de différer leur installation dès la configuration initiale de l’appareil, grâce à une option permettant de reporter cette étape. De plus, la mise en pause devient beaucoup plus souple. Les utilisateurs peuvent désormais suspendre les mises à jour jusqu’à 35 jours, puis renouveler cette période autant de fois que nécessaire.
Dans son article de blog, Microsoft précise que cette fonctionnalité permet de s’adapter à des périodes chargées, comme des déplacements ou des échéances importantes par exemple.
Le menu d’alimentation fait également l'objet de modifications. À présent, il distingue les actions classiques (comme le fait d'éteindre ou de redémarrer l'ordinateur) des options liées aux mises à jour. Concrètement, un redémarrage peut être effectué sans déclencher automatiquement l’installation en attente. À l’inverse, des choix dédiés restent disponibles pour lancer une mise à jour au moment souhaité. De quoi simplifier grandement la compréhension et réduire ainsi les manipulations accidentelles lors de l'installation des mises à jour.
Enfin, des informations supplémentaires sont également ajoutées pour mieux identifier les mises à jour disponibles, notamment celles liées aux pilotes. Leur classification est dorénavant plus explicite, facilitant ainsi la compréhension des composants concernés.
Microsoft promet moins de redémarrages et une installation plus fluide
Microsoft s’attaque également à la fréquence des interruptions. L’objectif est évidemment de limiter le nombre de redémarrages nécessaires chaque mois. Pour y parvenir, différents types de mises à jour (pilotes, .NET ou firmware) sont désormais synchronisés avec la mise à jour mensuelle principale. Dans la plupart des cas, cette coordination permettra de regrouper les installations en une seule opération. Les mises à jour continuent d’être téléchargées en arrière-plan avant d'être appliquées lors d’un redémarrage, qu'il soit planifié ou déclenché manuellement.
Afin de simplifier leur consultation, toutes les mises à jour sont à présent réunies dans une même section des paramètres système. Les utilisateurs conservent toutefois la possibilité de lancer immédiatement une installation s’ils le souhaitent. La firme américaine annonce par ailleurs des améliorations sur la fiabilité des installations. En cas d’échec, le système peut automatiquement relancer l’installation en arrière-plan pour tenter de la mener à bien, sans nécessiter d’action de la part de l’utilisateur.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces