La première série de changements concerne la gestion du calendrier des mises à jour. Windows 11 introduit la possibilité de différer leur installation dès la configuration initiale de l’appareil, grâce à une option permettant de reporter cette étape. De plus, la mise en pause devient beaucoup plus souple. Les utilisateurs peuvent désormais suspendre les mises à jour jusqu’à 35 jours, puis renouveler cette période autant de fois que nécessaire.

Dans son article de blog, Microsoft précise que cette fonctionnalité permet de s’adapter à des périodes chargées, comme des déplacements ou des échéances importantes par exemple.