Sorte de Chromebook plus abouti, mieux réfléchi et plus soigné, les Googlebook constituent donc la nouvelle gamme d’ordinateurs portables de Google, construite sur la pile technologique Android que la firme mêle ici à une interface de bureau issue de ChromeOS, ainsi qu’à une prise en charge native de Gemini et des téléphones Android.

Cette dernière constituante est d’ailleurs l’une des plus importantes dans la stratégie de Google avec ces nouveaux appareils, pensés dès le départ pour la continuité avec l’écosystème Android, a insisté la firme tout au long du briefing auquel nous avons pu assister.

Cette continuité passe par un écosystème applicatif dense, basé sur les millions d’applications Android (optimisées en bonne partie pour les écrans larges et la gestion au clavier / souris) et sur des suites créatives (Adobe Photoshop, Lightroom, CapCut…) fonctionnant nativement sur l’environnement de Google. Elle passe aussi et surtout une configuration très assistée si vous possédez déjà un téléphone Android (transfert chiffré de bout en bout des paramètres, mots de passe, réseaux Wi-Fi et messages du téléphone), et par des fonctionnalités permettant de basculer naturellement d’un smartphone Android à un Googlebook :