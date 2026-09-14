Le premier modèle Googlebook de Lenovo se détaille aujourd'hui sur le plan technique au travers de nouvelles informations dénichées par un site spécialisé. À quelques heures d'une présentation plus détaillée voulue par Google pour ces nouveaux modèles, l'appareil ne nous réserve donc plus grande surprise.
Annoncés par Google cet été, les différents modèles de Googlebook n'ont pour l'instant été dévoilés en détail qu'au travers de fuites éparses, égrainées au cours du mois d'août. Ces dernières nous ont notamment permis d'en apprendre plus sur le premier Googlebook d'ASUS ou encore sur ce que Dell nous réserverait en la matière.
Le mois dernier, le Lenovo Googlebook 15 se dévoilait également bien avant l'heure. C'est cet appareil qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il fait l'objet d'une nouvelle fuite nous renseignant sur l'essentiel de ses spécifications techniques.
Un Googlebook de 15 pouces, bien balancé
Cette fuite provient en l'occurrence du site spécialisé « The Mac Observer », qui indique que l'appareil s'appuiera sur un processeur Intel « Panther Lake » : le Core Ultra 5 325, que nous avons déjà croisé sur l'Honor MagicBook 16, par exemple. Cette puce est équipée de 8 cœurs gravés selon le procédé 18A d'Intel (1,8 nm) et d'un petit iGPU Intel Graphics (4 cœurs Xe3 seulement). On la retrouve ici couplée à 16 ou 32 Go de LPDDR5X, et à 256 ou 512 Go de SSD.
Côté écran, Lenovo misera visiblement sur une dalle OLED tactile de 15,6 pouces, affichant une définition 2,8K (2880 par 1800 pixels) et une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, mais aussi une prise en charge intégrale du spectre DCI-P3. Le pic de luminosité SDR est enfin donné à 500 cd/m2.
Panther Lake, OLED, 1,2 kg…
Le Lenovo Googlebook 15 mise du reste sur un châssis de 15,9 mm d’épaisseur pour 1,29 kg. Toujours selon The Mac Observer, on y trouvera deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A, une sortie HDMI 2.0 et une prise casque, au même titre qu'une batterie de 70 Wh, un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4, une webcam 5 Mpx compatible avec l'identification faciale, un lecteur d'empreintes digitales et quatre haut-parleurs intégrés.
Comme les autres Googlebook, l'appareil devrait enfin embarquer un trackpad haptique de bon format (150 x 95 mm pour ce modèle Lenovo), ainsi qu'une touche « G » vouée à AluminiumOS, le nouveau système d'exploitation de Google, installée entre les touches Fn et Alt.
Pour l'instant, on ignore quand le Lenovo Googlebook 15 arrivera sur le marché et quel sera son prix. Notez par ailleur que l'appareil pourrait aussi se décliner en plusieurs configurations… et que celle décrite dans cet article n'en est peut-être qu'une parmi d'autres.
Dernière précision, importante : Google tiendra ce 15 septembre un briefing voué à la presse pour en dire vraisemblablement plus sur ses Googlebook. Nous devrions donc tout savoir de ces différents modèles dans un avenir désormais très proche.