Le Lenovo Googlebook 15 mise du reste sur un châssis de 15,9 mm d’épaisseur pour 1,29 kg. Toujours selon The Mac Observer, on y trouvera deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A, une sortie HDMI 2.0 et une prise casque, au même titre qu'une batterie de 70 Wh, un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4, une webcam 5 Mpx compatible avec l'identification faciale, un lecteur d'empreintes digitales et quatre haut-parleurs intégrés.

Comme les autres Googlebook, l'appareil devrait enfin embarquer un trackpad haptique de bon format (150 x 95 mm pour ce modèle Lenovo), ainsi qu'une touche « G » vouée à AluminiumOS, le nouveau système d'exploitation de Google, installée entre les touches Fn et Alt.

Pour l'instant, on ignore quand le Lenovo Googlebook 15 arrivera sur le marché et quel sera son prix. Notez par ailleur que l'appareil pourrait aussi se décliner en plusieurs configurations… et que celle décrite dans cet article n'en est peut-être qu'une parmi d'autres.

Dernière précision, importante : Google tiendra ce 15 septembre un briefing voué à la presse pour en dire vraisemblablement plus sur ses Googlebook. Nous devrions donc tout savoir de ces différents modèles dans un avenir désormais très proche.