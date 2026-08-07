Pour son premier Googlebook, Dell mobiliserait carrément sa prestigieuse gamme XPS en dédiant un modèle de 13 pouces aux nouveaux appareils de Google… mais en recyclant potentiellement aussi une configuration déjà connue.
Pour la première fois chez Dell, un modèle de la gamme XPS pourrait être animé par un système d'exploitation signé Google. C'est ce que l'on retient de la fuite d'un benchmark mené sur Geekbench 6, repéré par ChromeUnboxed, et relayé dans la foulée par le site spécialisé Android Authority.
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Un Dell XPS 13 sous Android 17 aperçu sur Geekbench
On y découvre qu'un PC portable « Dell XPS 13 (DX13267) » animé par Android 17 (qui sert de base à Aluminium OS) serait bel et bien en gestation chez le constructeur de Round Rock. Cet appareil ne serait autre que le premier Googlebook fabriqué par Dell.
En parallèle de Lenovo et ASUS, dont les modèles Googlebook ont d'ores et déjà fuité il y a quelques jours, Dell consacrerait donc, si l'on s'en tient à ce benchmark, un modèle de sa prestigieuse gamme XPS à la nouvelle plateforme de Google.
Un modèle de 13 pouces, en l'occurrence, dont on ignore à peu près tout à ce stade et dont les faibles performances sous Geekbench ne sont pas à prendre au sérieux pour l'instant. Nous avons vraisemblablement à faire ici à une unité de préproduction n'ayant pas été optimisée. Ce qui nous intéresse est donc uniquement l'indice qu'un XPS 13 sous Android (et donc sous Aluminium OS) existe.
Du recyclage pour le premier Googlebook signé Dell ?
Une bribe d'information supplémentaire nous vient toutefois d'Android Authority, qui souligne que la base de données de Geekbench fait autrement allusion à une carte mère interne portant le nom de code « Mica ». Cette carte a, semble-t-il, déjà fait son apparition dans le cadre du développement de Chromium. Elle était alors liée à un Googlebook équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon X.
De quoi nous pousser à jeter un œil dans le rétroviseur. Car si cette information est juste, il se peut alors que Dell « recycle » l'un de ses anciens XPS 13 pour en faire son premier Googlebook. Sur le terrain des modèles ARM déjà lancés par Dell, on pense ainsi au XPS 13 2024.
L'appareil était justement équipé d'un SoC Snapdragon X Elite (X1E-80-100) couplé à 16 ou 32 Go de LPDDR5X, et d'un écran LCD IPS Full HD+ ou OLED tactile de 13,4 pouces. De quoi nous donner, peut-être, et avec toutes les pincettes qui méritent d'être prises, une première idée de ce à quoi pourrait ressembler le Googlebook de Dell.
Pour rappel, Google miserait sur un total de 8 premiers modèles Googlebook pour un lancement prévu cet automne. Au-delà de Dell, Acer, HP, ASUS et Lenovo sont les premiers partenaires de Google pour cette nouvelle gamme d'ordinateurs portables.
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