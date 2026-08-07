On y découvre qu'un PC portable « Dell XPS 13 (DX13267) » animé par Android 17 (qui sert de base à Aluminium OS) serait bel et bien en gestation chez le constructeur de Round Rock. Cet appareil ne serait autre que le premier Googlebook fabriqué par Dell.

En parallèle de Lenovo et ASUS, dont les modèles Googlebook ont d'ores et déjà fuité il y a quelques jours, Dell consacrerait donc, si l'on s'en tient à ce benchmark, un modèle de sa prestigieuse gamme XPS à la nouvelle plateforme de Google.

Un modèle de 13 pouces, en l'occurrence, dont on ignore à peu près tout à ce stade et dont les faibles performances sous Geekbench ne sont pas à prendre au sérieux pour l'instant. Nous avons vraisemblablement à faire ici à une unité de préproduction n'ayant pas été optimisée. Ce qui nous intéresse est donc uniquement l'indice qu'un XPS 13 sous Android (et donc sous Aluminium OS) existe.