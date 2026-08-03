La fuite ne laisse plus grand-chose à imaginer. Digital Citizen a mis la main sur le jeu complet de visuels presse du Lenovo Googlebook 15, révélant pour la première fois sous toutes ses coutures le premier portable de la nouvelle plateforme Google. Résultat : un laptop 15 pouces qui tourne le dos à Windows et à ChromeOS pour embrasser Android, avec Gemini gravé dans le silicium et dans le plastique du clavier. C’est aussi la confirmation que Google lance bien une nouvelle catégorie de portables dopés à l’IA, après des mois de spéculations.