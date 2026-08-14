Ce modèle miserait bien, comme cela avait déjà été évoqué, sur un châssis de moins de 1 kg en « alliage léger ultra-céramique » pour reprendre une formulation aperçue préalablement sur un listing d'iF Design, auquel on peut raisonnablement apporter du crédit puisque ASUS maîtrise déjà un alliage similaire : le Ceraluminum, que l'on retrouvait notamment sur le dernier ASUS ZenBook A16.

Pour rappel, d'autres Googlebook sont attendus chez Dell, HP, Lenovo ou encore Acer. Ces modèles devraient se matérialiser durant l'automne 2026, sauf retard.

Nous avons déjà eu, au gré d'autres fuites, un aperçu du premier Googlebook de Lenovo, et de ce que pourrait être la proposition de Dell en la matière. On sait également qu'un Acer Googlebook 14 est également en chantier, avec à son bord un écran OLED 2,8K de 14 pouces, un Core Ultra 5 325 et 16 Go de RAM.