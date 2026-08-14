L'ASUS Googlebook CX9406 se dévoile aujourd'hui un peu plus. Au-delà de nouveaux visuels, plus détaillés, nous voici désormais face à un premier arrivage d'informations techniques intéressantes… à commencer par la question du processeur embarqué.
Le premier Googlebook signé ASUS se dévoile un peu plus cette semaine. Après une première fuite qui nous permettait déjà de découvrir vaguement son design, c'est aujourd'hui l'heure d'un premier grand déballage. Des visuels plus précis (mais visiblement retouchés à l'IA pour certains d'entre eux) nous permettent de découvrir l'appareil sous toutes les coutures, tandis que de nouvelles informations dressent un premier portrait robot de ses spécifications.
Panther Lake aux manettes
On apprend en premier lieu que ce modèle répondrait en interne au nom de code « Lapis » et qu'il s'articulerait autour d'un écran tactile de 14 pouces. Selon les informations dénichées par Digital Citizen et GBookHub, l'appareil s'appuierait sur un Core Ultra 5 325 ou un Core Ultra 7 355 : deux processeurs de dernière génération rattachés à la famille Intel « Panther Lake ».
Les configurations aperçues par le site spécialisé comprennent 32 ou 64 Go de LPDDR5X, mais l'on imagine que des moutures 16 Go de l'engin seront également proposées.
Un chouette modèle de 14 pouces
Ce modèle miserait bien, comme cela avait déjà été évoqué, sur un châssis de moins de 1 kg en « alliage léger ultra-céramique » pour reprendre une formulation aperçue préalablement sur un listing d'iF Design, auquel on peut raisonnablement apporter du crédit puisque ASUS maîtrise déjà un alliage similaire : le Ceraluminum, que l'on retrouvait notamment sur le dernier ASUS ZenBook A16.
Pour rappel, d'autres Googlebook sont attendus chez Dell, HP, Lenovo ou encore Acer. Ces modèles devraient se matérialiser durant l'automne 2026, sauf retard.
Nous avons déjà eu, au gré d'autres fuites, un aperçu du premier Googlebook de Lenovo, et de ce que pourrait être la proposition de Dell en la matière. On sait également qu'un Acer Googlebook 14 est également en chantier, avec à son bord un écran OLED 2,8K de 14 pouces, un Core Ultra 5 325 et 16 Go de RAM.
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