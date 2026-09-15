Ce que l'on sait, à date, de ces premiers Googlebook provient de quelques confirmations éparses et, surtout, des fuites obtenues de différentes sources ces dernières semaines. On sait par exemple qu'Acer, ASUS, Dell ou encore Lenovo compteront parmi les premiers à dégainer des Googlebook… mais ce sont des informations officieuses qui nous renseignent sur les modèles prévus.

Nous vous parlions par exemple il y a peu du Lenovo Googlebook 15, dont les spécifications et le design sont à ce stade largement connus. L'appareil misera notamment sur un Core Ultra 5, 16 ou 32 Go de RAM et sur une dalle OLED tactile 2,8K. Un autre modèle également bien connu est signé ASUS, tandis que les possibles plans de Dell en la matière ont eux aussi fuité courant août.

Comme le souligne NotebookCheck, des revendeurs européens ont enfin dévoilé par mégarde l'Acer Googlebook 14, avec, fait intéressant, une date de lancement potentielle à se mettre sous la dent… fixée au 8 novembre 2026. Affaire à suivre.