Les Googlebook, c'est pour bientôt. Google a annoncé l'ouverture des précommandes, le 21 septembre prochain, pour sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables. Coup d'envoi prévu plus précisément à 15 heures en France. On fait le point.
Annoncés au cœur de l'été, mais encore assez secrets à ce stade, les Googlebook ne vont plus rester mystérieux bien longtemps. On apprend aujourd'hui que Google a fixé au 21 septembre prochain l'ouverture des précommandes pour sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables, qui doit pudiquement prendre le relai des Chromebook… mais avec une démarche plus premium.
Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo dans les starting blocks
Selon les informations de 9to5Google, Google prévoirait plus précisément leur coup d'envoi à 9 heures « Eastern Time », ce qui correspond à 15 heures en France. Dans moins d'une semaine, les Googlebook pourront donc officiellement être achetés, et les différents modèles prévus seront vraisemblablement dévoilés en détail.
Ce ne sera pas du luxe, car Google n'a pas encore présenté la liste exacte des premiers modèles prévus au lancement. D'ailleurs, la firme garde encore secrète la date de commercialisation effective de ces différents ordinateurs, même si cette information devrait logiquement être connue d'ici au 21 septembre.
Début des précommandes fixé au 21 septembre
Ce que l'on sait, à date, de ces premiers Googlebook provient de quelques confirmations éparses et, surtout, des fuites obtenues de différentes sources ces dernières semaines. On sait par exemple qu'Acer, ASUS, Dell ou encore Lenovo compteront parmi les premiers à dégainer des Googlebook… mais ce sont des informations officieuses qui nous renseignent sur les modèles prévus.
Nous vous parlions par exemple il y a peu du Lenovo Googlebook 15, dont les spécifications et le design sont à ce stade largement connus. L'appareil misera notamment sur un Core Ultra 5, 16 ou 32 Go de RAM et sur une dalle OLED tactile 2,8K. Un autre modèle également bien connu est signé ASUS, tandis que les possibles plans de Dell en la matière ont eux aussi fuité courant août.
Comme le souligne NotebookCheck, des revendeurs européens ont enfin dévoilé par mégarde l'Acer Googlebook 14, avec, fait intéressant, une date de lancement potentielle à se mettre sous la dent… fixée au 8 novembre 2026. Affaire à suivre.