Annoncé sur Instagram, ce qui est rare pour une marque chinoise, ce nouveau XBook 14 Neo est un ultraportable de 14 pouces dont le châssis combine un capot en aluminium et une base en fibre de carbone. Côté dimensions, nous sommes sur un produit léger (1,2 kg), mais tout de même un peu épais (17,4 mm). Infinix nous promet quoi qu’il en soit un bon niveau de solidité puisque ce petit XBook 14 Neo profite d’une certification US MIL-STD-810H, censé attester de sa robustesse face aux mauvais traitements.

Décliné en coloris Twilight Purple, Shadow Blue, Sonic Yellow et Volcano Grey, l’appareil s’annonce assez prometteur jusque-là, mais c’est sans compter sur son écran et les puces qui le motorisent. On se limite en effet à une vieille dalle IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) et 60 Hz, montant à 300 nits maximum et couvrant seulement à 45 % le gamut NTSC. En d’autres termes, cet écran affiche beaucoup moins de couleurs que la concurrence et s’en tient à une luminosité tout juste suffisante.