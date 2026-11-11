Le constructeur chinois Infinix dégaine à son tour un PC portable de 14 pouces taillé pour se confronter au MacBook Neo. Avec son châssis coloré de 1,2 kg et son écran Full HD+, le petit XBook 14 Neo ne cache pas ses ambitions mais sa fiche technique recèle quelques cruels sacrifices.
N’est pas MacBook Neo qui veut. Nous avons récemment eu l’occasion de nous en apercevoir avec le Tecno MegaBook T14 Air ou l'Acer Swift Air 14, en dépit de quelques grandes qualités. Si quelques références tirent leur épingle du jeu sur le terrain des ultraportables premiums et abordables (on pense cette fois au nouvel ASUS Zenbook 14 ou au Dell XPS 13 2026, dans une moindre mesure vu son prix français), la majorité se heurtent à des compromis trop sévères pour vraiment valoir le coup. L’Infinix XBook 14 Neo semble faire partie de cette catégorie de produits, malheureusement.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
De la couleur…
Annoncé sur Instagram, ce qui est rare pour une marque chinoise, ce nouveau XBook 14 Neo est un ultraportable de 14 pouces dont le châssis combine un capot en aluminium et une base en fibre de carbone. Côté dimensions, nous sommes sur un produit léger (1,2 kg), mais tout de même un peu épais (17,4 mm). Infinix nous promet quoi qu’il en soit un bon niveau de solidité puisque ce petit XBook 14 Neo profite d’une certification US MIL-STD-810H, censé attester de sa robustesse face aux mauvais traitements.
Décliné en coloris Twilight Purple, Shadow Blue, Sonic Yellow et Volcano Grey, l’appareil s’annonce assez prometteur jusque-là, mais c’est sans compter sur son écran et les puces qui le motorisent. On se limite en effet à une vieille dalle IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) et 60 Hz, montant à 300 nits maximum et couvrant seulement à 45 % le gamut NTSC. En d’autres termes, cet écran affiche beaucoup moins de couleurs que la concurrence et s’en tient à une luminosité tout juste suffisante.
… et des vieux « Core »
L’Infinix XBook 14 Neo s’en tient du reste à des puces Raptor Lake-U lancées en début d’année 2023, avec au choix un Intel Core i3-1315U ou un Core i5-1335U, couplées à 8 Go de mémoire vive (DDR4) et 256 ou 512 Go de SSD. Rien de très folichon, donc, même si Microsoft fait des efforts pour rendre Windows 11 utilisable avec 8 Go de RAM. Côté autonomie, Infinix promet jusqu’à 13 heures grâce à une batterie de 55 Wh que l’on rechargera à l’aide d’un bloc secteur USB-C de 65 W.
Ce modèle dispose par contre d’une connectique assez fournie, articulée autour de deux ports USB-C, deux ports USB-A 3.1, un port USB-A 2.0, une sortie HDMI et une prise casque. On y trouve enfin une webcam 720p et un module Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2.
Son prix ? environ 542 dollars (HT) en Malaisie pour la version Core i3 / 8 Go et près de 665 dollars (HT) en version Core i5 / 8 Go. Un placement tarifaire plutôt hardi au regard de ce que propose un Xiaomi RedmiBook 14 (Core 5 220H, 32 Go de RAM, 1 To de SSD et écran 2,8K), par exemple, pour 900 dollars.