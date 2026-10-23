De précédentes fuites nous éclairent enfin sur le processeur installé à bord du modèle de 16 pouces. Ce dernier miserait sur un Core 5 320 (6 cœurs) couplé à 16 Go de DDR5-4800. Pour rappel, cette puce combine 2 cœurs hautes performances cadencés à un maximum de 4,6 GHz, 4 cœurs haute efficacité, et un iGPU intégrant 2 cœurs Xe à 2,5 GHz.

Gravée selon le procédé 18A, comme les puces Core Ultra de série 3 « Panther Lake », elle s’en tient enfin à un TDP compris entre 15 et 35 W. Il y a, d’après nous, de bonnes chances que ce Core 5 320 soit installé sur les deux moutures du Xiaomi Redmi Book 2027, mais rien ne nous permet d’en être certains dans l'immédiat.

Reste maintenant à savoir si le Redmi Book 2027 sera commercialisé en France. La chose nous paraît improbable, puisque Xiaomi concentre ses efforts surtout sur les ventes de smartphones et de tablettes dans l’Hexagone, et que les précédents modèles de PC portables de la marque n’ont pas été distribués en France par les canaux officiels.