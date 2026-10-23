Xiaomi organisera le 27 octobre prochain un évènement qui lui permettra de dévoiler en détail deux nouveaux laptops : les Redmi Book 2027 de 14 et 16 pouces. Avec leurs couleurs pétantes et leurs puces Intel « Wildcat Lake », ces derniers devraient trouver facilement leur place sur le milieu de gamme… Même si l’on doute, hélas, de les voir arriver en France.
À l’instar de Dell et son nouvel XPS 13, ou d’Acer et son Swift Air 14 (testé récemment sur Clubic), Xiaomi tient maintenant lui aussi son modèle « Wildcat Lake ». Le constructeur chinois a confirmé la présentation, le 27 octobre prochain, de ses nouveaux Redmi Book 2027 de 14 et 16 pouces, deux nouveaux PC portables visant avant tout la productivité et le multimédia léger.
Wildcat Lake aux manettes, mais mystère sur l’écran embarqué…
Motorisés l’un comme l’autre par un processeur Intel Core de série 3 « Wildcat Lake », ces deux modèles s’appuient sur un châssis ayant été repensé. Ils profitent par ailleurs de nouveaux coloris violets et bleus, visibles sur les premiers visuels fournis par la marque.
À défaut de connaître l’ensemble de la fiche technique de ces nouveaux Redmi Book 2027 de 14 et 16 pouces (on ignore par exemple quels écrans ils embarquent, quelle est leur capacité de SSD ou leur vitesse de recharge), on apprend quand même que le modèle de 14 pouces pourra compter sur une batterie de 72 Wh et qu’on y trouvera deux ports USB-C, deux ports USB-A, une sortie HDMI et une prise casque.
Quid d’un lancement en France ?
De précédentes fuites nous éclairent enfin sur le processeur installé à bord du modèle de 16 pouces. Ce dernier miserait sur un Core 5 320 (6 cœurs) couplé à 16 Go de DDR5-4800. Pour rappel, cette puce combine 2 cœurs hautes performances cadencés à un maximum de 4,6 GHz, 4 cœurs haute efficacité, et un iGPU intégrant 2 cœurs Xe à 2,5 GHz.
Gravée selon le procédé 18A, comme les puces Core Ultra de série 3 « Panther Lake », elle s’en tient enfin à un TDP compris entre 15 et 35 W. Il y a, d’après nous, de bonnes chances que ce Core 5 320 soit installé sur les deux moutures du Xiaomi Redmi Book 2027, mais rien ne nous permet d’en être certains dans l'immédiat.
Reste maintenant à savoir si le Redmi Book 2027 sera commercialisé en France. La chose nous paraît improbable, puisque Xiaomi concentre ses efforts surtout sur les ventes de smartphones et de tablettes dans l’Hexagone, et que les précédents modèles de PC portables de la marque n’ont pas été distribués en France par les canaux officiels.