Propre sur lui, le nouveau BMAX MaxBook X15S Pro est un ordinateur portable chinois comme on en voit émerger des dizaines. Orienté bureautique et équipé de 12 Go de RAM, cet appareil fort commun aurait pu passer inaperçu. C’était sans compter sur son choix en matière de processeur.
Voilà un PC portable pas tout à fait comme les autres… Non pas grâce à son design, son écran ou une fonctionnalité particulière, mais parce qu’il s’appuie sur un processeur mobile que l’on ne s’attendait clairement plus à voir sur le marché en cette fin d’année 2026 : le Core i3 8109U. Oui, vous avez bien lu, nous parlons d’une puce Intel « Coffee Lake », lancée en 2018. Une éternité dans le monde informatique.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Quand Coffee Lake refait surface… Après sa mise au rebut
Lancé plus précisément au second trimestre 2018, l’Intel Core i3 8109U a pour particularité d’être complètement abandonné par Intel, qui l’a retiré de son catalogue il y a déjà bien longtemps. Pire, la firme a arrêté de déployer des mises à jour pour cette référence en juin 2025. Dans ce contexte, il est très surprenant de voir cette vieille puce « Coffee Lake » faire un come-back, encore plus dans un appareil flambant neuf. Nul doute que BMAX a trouvé un vieux stock qui traînait à prix cassé.
Pour rappel, le Core i3 8109U se limite à une toute petite configuration dual-core. On y retrouve donc deux cœurs et 4 threads cadencés entre 3,0 et 3,6 GHz et 4 Mo de cache L3. Gravé en 14 nm (une finesse de gravure utilisée par Intel entre 2014 et 2021, avec un arrêt définitif des livraisons début 2024), ce processeur intègre une partie graphique Iris Plus Graphics 655 et affiche un TDP de 28 W. À tout point de vue (performances, iGPU, consommation, I/O…) le Core i3 8109U est donc dépassé face aux standards actuels.
Un petit bout de 2018 en 2026
Quoi qu’il en soit, cette puce de 2018 se loge dans un PC de 2026. Enfin là aussi c’est vite dit. Car le BMAX MaxBook X15S Pro affiche également un certain retard technique. Équipé d’un écran LCD IPS Full HD (1920 par 1080 pixels) et 60 Hz de 15,6 pouces, au format 16:9, l’appareil intègre 12 Go de mémoire vive (DDR4 ou LPDDR3 puisque le Core i3 8109U n’est pas compatible DDR5) et 256 ou 512 Go de SSD (PCIe Gen 3 selon toute logique).
On y retrouve pour le reste trois ports USB-A 3.0, un port USB-C, une sortie HDMI, une prise d’alimentation, un lecteur de cartes micro-SD et une prise casque. La connectivité est assurée par un antique modem Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0 et BMAX nous promet jusqu’à 7 heures de lecture vidéo en local via une batterie de 51,3 Wh.
Une fiche technique flétrie… mais un prix étonnamment élevé : comptez 469,99 euros en promotion pour ce modèle normalement vendu 539,99 euros au catalogue européen du constructeur chinois. Aucun intérêt, donc, sauf si vous mourez d'envie de renouer avec les contraintes techniques que nous connaissions sur l’entrée de gamme il y a 8 ans.