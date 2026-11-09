Lancé plus précisément au second trimestre 2018, l’Intel Core i3 8109U a pour particularité d’être complètement abandonné par Intel, qui l’a retiré de son catalogue il y a déjà bien longtemps. Pire, la firme a arrêté de déployer des mises à jour pour cette référence en juin 2025. Dans ce contexte, il est très surprenant de voir cette vieille puce « Coffee Lake » faire un come-back, encore plus dans un appareil flambant neuf. Nul doute que BMAX a trouvé un vieux stock qui traînait à prix cassé.

Pour rappel, le Core i3 8109U se limite à une toute petite configuration dual-core. On y retrouve donc deux cœurs et 4 threads cadencés entre 3,0 et 3,6 GHz et 4 Mo de cache L3. Gravé en 14 nm (une finesse de gravure utilisée par Intel entre 2014 et 2021, avec un arrêt définitif des livraisons début 2024), ce processeur intègre une partie graphique Iris Plus Graphics 655 et affiche un TDP de 28 W. À tout point de vue (performances, iGPU, consommation, I/O…) le Core i3 8109U est donc dépassé face aux standards actuels.