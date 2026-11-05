Depuis bientôt vingt ans, les processeurs que nous utilisons dans nos PC sont devenus de plus en plus complexes. Auparavant, les fabricants mettaient surtout en avant les gains en fréquence de fonctionnement, mais la révolution du multicœur a changé la donne.

Pensez que les premiers processeurs double cœur ont été lancés il y a environ vingt ans seulement et qu'il y a dix ans, disposer de huit cœurs sur un CPU grand public était un maximum. Pourtant, nous sommes aujourd'hui à parler du lancement prochain de Nova Lake chez Intel avec des processeurs dotés d'un maximum de 28 cœurs, voire de 44 et 52 cœurs pour deux modèles qui semblent hors normes.

Multiplier ainsi les cœurs est notamment rendu possible par une amélioration de la finesse de gravure, mais cela ne permet pas tout. En effet, à côté de ce nombre de cœurs et d'un cache mémoire sans cesse en augmentation, il faut faire avec les contraintes physiques : les processeurs n'étant guère plus gros qu'autrefois, la surface d'échange thermique reste stable alors qu'il faut dégager de plus en plus de chaleur.

Pas de miracle à ce niveau-là et Intel l'a douloureusement expérimenté avec ses 13ᵉ et 14ᵉ générations de processeur : ça chauffe. La température de throttling (100°C) était régulièrement atteinte avec, à la clé, des baisses drastiques de fréquence de fonctionnement.