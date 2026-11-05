Les processeurs Nova Lake pourraient marquer un changement important dans la gestion de la température par rapport aux générations précédentes.
La prochaine génération de processeurs Intel – Nova Lake – serait donc en mesure de garder des fréquences élevées même à très haute température. Ce serait une belle performance de la part du groupe américain.
Plus de cœurs, plus de chauffe
Depuis bientôt vingt ans, les processeurs que nous utilisons dans nos PC sont devenus de plus en plus complexes. Auparavant, les fabricants mettaient surtout en avant les gains en fréquence de fonctionnement, mais la révolution du multicœur a changé la donne.
Pensez que les premiers processeurs double cœur ont été lancés il y a environ vingt ans seulement et qu'il y a dix ans, disposer de huit cœurs sur un CPU grand public était un maximum. Pourtant, nous sommes aujourd'hui à parler du lancement prochain de Nova Lake chez Intel avec des processeurs dotés d'un maximum de 28 cœurs, voire de 44 et 52 cœurs pour deux modèles qui semblent hors normes.
Multiplier ainsi les cœurs est notamment rendu possible par une amélioration de la finesse de gravure, mais cela ne permet pas tout. En effet, à côté de ce nombre de cœurs et d'un cache mémoire sans cesse en augmentation, il faut faire avec les contraintes physiques : les processeurs n'étant guère plus gros qu'autrefois, la surface d'échange thermique reste stable alors qu'il faut dégager de plus en plus de chaleur.
Pas de miracle à ce niveau-là et Intel l'a douloureusement expérimenté avec ses 13ᵉ et 14ᵉ générations de processeur : ça chauffe. La température de throttling (100°C) était régulièrement atteinte avec, à la clé, des baisses drastiques de fréquence de fonctionnement.
Nova Lake à 5,1 GHz même à 90°C ?
Généralement bien informé, Jaykihn donne toutefois des signes encourageants pour la prochaine génération de puces Intel. À en croire l'informateur, Nova Lake-S serait effectivement capable de maintenir des fréquences élevées.
Attention, Jaykihn ne prétend pas que Nova Lake sera exempt de throttling et il précise même bien que cette faculté de garder des fréquences élevées n'a rien à voir avec la « traditionnelle TJMax » qui reste fixée à 100°C. Autrement dit, à cette température, le phénomène de throttling sera bel et bien présent sur Nova Lake-S comme sur toutes les générations de processeurs.
En revanche, il explique que les futures puces d'Intel pourraient être en mesure de conserver une fréquence de 5,1 GHz même lorsqu'elles évoluent à 90°C de température sur un cœur. Si cela s'avère exact, cela signifie que même lorsque la chauffe est importante, les Nova Lake-S seraient en mesure de conserver un haut niveau de performances.
Bien sûr, cela demandera à être vérifié et il faudra aussi déterminer à quelle vitesse ces températures sont atteintes en fonction du nombre de cœurs et de la complexité des puces. Rappelons que les dernières générations sont de plus en plus exigeantes en termes de système de refroidissement.