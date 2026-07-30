Les très bonnes performances graphiques de l’APU G3 Extreme donnent des idées à Intel qui prépare une puce Nova Lake encore plus musclée.
Si AMD a ouvert la voie à des APU toujours plus puissants associant excellentes performances CPU et GPU, Intel fait aujourd’hui plus que combler son retard. Les processeurs Panther Lake, déjà très intéressants, sont en passe d’être largement dépassés par les futures puces Nova Lake.
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Toujours plus de références Nova Lake-S
Voilà maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois que les détails se bousculent à propos de la prochaine génération de processeurs que nous prépare Intel, la fameuse Nova Lake.
Nous savons qu’elle devrait arriver en tout début d’année prochaine et qu'elle sera l’occasion d’introduire un nouveau socket, le LGA-1954. Elle sera aussi l'occasion pour Intel de mettre en place son nouveau procédé de gravure, l’Intel 18A, qui sera mixé avec le N2 de TSMC. Autre information utile, certaines références pourront atteindre jusqu’à 52 cœurs et Intel en profitera pour lancer son cache bLLC, concurrent du X3D d'’AMD.
L'’un dans l’autre, ces multiples nouveautés aboutiront à un véritable festival de références diverses et variées. Tout porte cependant à croire qu’Intel avait encore quelques cartes dans sa manche : il semblerait qu’un processeur Nova Lake-S doté d’une belle solution graphique soit au menu.
16 cœurs CPU et 12 cœurs GPU Xe3P
L’information est publiée sur la plateforme X par Jaykihn, un spécialiste de ce genre de rumeurs et qui tombe rarement à côté. Cette fois, il parle donc d’un énième Nova Lake-S dont on ne connaît cependant pas la date de lancement.
Rappelons qu’il y a quelques jours, une sorte de calendrier avait été publié pour montrer que toutes les références Nova Lake ne sortiront pas en même temps. Des références qui avaient cependant toutes en commun de ne proposer qu’une petite solution graphique intégrée : seulement deux cœurs Xe3LPG ont été annoncés, même pour le monstre de 52 cœurs CPU.
C'’est là qu’intervient la rumeur lancée par Jaykihn en avril et renouvelée il y a deux jours : Intel prépare un Nova Lake-S – donc à destination des PC de bureau – doté d’une solution graphique constituée de 12 cœurs Xe3P en plus d’intégrer 16 cœurs CPU (4P + 8E + 4 LPE). Des cœurs GPU plus nombreux, mais aussi plus modernes que sur les puces Arc G3, simplement des Xe3.
Pour clarifier un peu les choses, il faut savoir qu’Intel n’est pas très bon dans les dénominations de ses cœurs graphiques. Sur la diapositive ci-dessous, on voit cependant très clairement que les cœurs Xe3P ne sont pas de la même génération que les Xe3. D’aucuns n’hésitent d’ailleurs pas à en parler comme des premiers cœurs Celestial, par opposition aux cœurs Battlemage.
Autre atout graphique de ce futur Nova Lake-S doté de 12 cœurs Xe3P : l’enveloppe thermique globale est plus importante que sur les puces comme le G3 Extreme, avant tout pensé pour le monde mobile. Jaykihn précise d'ailleurs qu'Intel prépare une alimentation spécifique sur les cartes mères LGA-1954 afin que la partie GPU puisse profiter d’un maximum de 65 watts.
Nul doute que si la rumeur se confirme, Intel aura un bel atout avec ce processeur que l'on imagine déjà en mesure de faire tourner de nombreux jeux dans des conditions plus qu'acceptables… Après tout, la MSI Claw 8 EX AI+ – avec son processeur G3 Extreme – est déjà remarquable dans ce domaine.