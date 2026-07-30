Voilà maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois que les détails se bousculent à propos de la prochaine génération de processeurs que nous prépare Intel, la fameuse Nova Lake.

Nous savons qu’elle devrait arriver en tout début d’année prochaine et qu'elle sera l’occasion d’introduire un nouveau socket, le LGA-1954. Elle sera aussi l'occasion pour Intel de mettre en place son nouveau procédé de gravure, l’Intel 18A, qui sera mixé avec le N2 de TSMC. Autre information utile, certaines références pourront atteindre jusqu’à 52 cœurs et Intel en profitera pour lancer son cache bLLC, concurrent du X3D d'’AMD.

L'’un dans l’autre, ces multiples nouveautés aboutiront à un véritable festival de références diverses et variées. Tout porte cependant à croire qu’Intel avait encore quelques cartes dans sa manche : il semblerait qu’un processeur Nova Lake-S doté d’une belle solution graphique soit au menu.