Tout semblait parfait sur le papier pour cette nouvelle console MSI. L’expérience de la firme avec la conception des précédentes Claw aboutit à une console au design remarquable, alors que l’utilisation de la dernière génération de puces Intel permet de proposer un stupéfiant cocktail de performances et d’efficacité énergétique.

En attendant une éventuelle réponse d’AMD, la puissance du circuit Panther Lake est sans équivalent sur le marché et MSI pourrait donc complètement déborder ses concurrents. Hélas, même un plan parfaitement huilé ne peut rien s’il omet une variable. En l’occurrence, il s’agit du prix car, bien au-delà des petits problèmes d’interface soulevés lors de notre test, c’est le tarif demandé par MSI qui interroge : 1 600 euros pour une console portable ? Comme le dirait Hamlet, « il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark » !

Non, malgré toutes ces qualités qui justifient une bonne note car nous ne pouvons complètement l’ajuster en fonction du prix, cette MSI Claw 8 EX AI+ est bien trop chère pour être recommandée. Vous avez de l’argent ? Faites-vous plaisir, vous ne le regretterez sans doute pas, mais nous sommes ici au-delà du raisonnable, même en prenant en compte la crise que nous traversons actuellement. Dommage.