Le maintien lombaire, lui, est nettement supérieur à celui des chaises gaming habituelles de la marque. C’est là que l’ATLAS justifie son changement de discours. On le doit au dossier RE-CURVE, plus haut que la moyenne, qui remonte jusqu’au cou et à la tête en épousant la courbe naturelle en S de la colonne. Le dos est tenu sur toute sa hauteur, et la différence avec les baquets dont le dossier s’arrête aux épaules est immédiate. Une structure hybride mêlant ressorts et mousse assure une micro-flexibilité bienvenue : le dossier accompagne les petits mouvements au lieu de rester figé. L’appui-tête magnétique à mémoire de forme complète l’ensemble : on le positionne très facilement où l’on veut, il tient parfaitement en place, ne bouge pas d’un millimètre, et sa mousse est réellement agréable. De la belle ouvrage. Bon point au passage pour le revêtement NanoGen : il repousse liquides et saletés, et un simple coup d’éponge suffit à l’entretenir, ce qui ne gâche rien sur la durée.