Il y a aussi ce sentiment de légèreté de la chaise, qui d'un côté est intéressant, mais qui de l'autre est, pour moi, un poil dérangeant. Vous l'avez vu sur les photos, la chaise est équipée d'un repose-pieds. Celui-ci se règle uniquement en profondeur, et pas en hauteur. Certes, cela peut passer. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de me pencher en avant avec le repose-pieds déployé, la chaise s'est littéralement soulevée, penchant en avant et manquant de me faire tomber. Sans doute que la répartition du poids de la chaise n'est pas optimale.