La Hbada X7 se présente comme la première chaise ergonomique au monde dotée d'un suivi lombaire par intelligence artificielle. Ambitieuse sur le papier, très coûteuse à l'achat, on a voulu tester. Le résultat est plus que correct.
Une chaise qui s'adapte toute seule à votre posture, qui masse vos lombaires et ventile votre assise, non, vous ne rêvez pas, la Hbada X7 ressemble au pitch d'une start-up française survitaminée. Pourtant, la technologie embarquée sur cette chaise chinoise au prix à quatre chiffres est bien réelle (capteurs de pression, puce intelligente, rouleaux mécaniques), et elle fait même son effet. De l'unboxing au verdict, voici ce qu'elle vaut vraiment et mon ressenti, après plusieurs semaines de large utilisation.
- Le suivi lombaire fonctionne et se ressent dès la première heure
- Le système de massage à rouleaux mécaniques 8D efficace
- La ventilation du coussin, un plus sur les longues sessions
- Une ergonomie complète et polyvalente, des réglages dans tous les sens
- L'impression de vivre une certaine expérience depuis sa chaise
- Un prix un peu trop élevé
- La notion d'IA un peu exagérée
- Le manque de douceur des accoudoirs
- Le doute sur la durabilité des composants électroniques sur le long terme
- Le repose-pieds déployé qui déséquilibre la chaise
La Hbada X7, la chaise ergonomique qui veut réinventer votre journée assise
La Hbada X7 n'est pas une chaise ordinaire, et elle ne cherche d'ailleurs pas à passer pour l'une d'elles. Codéveloppée avec des médecins de l'Association chiropratique américaine et des experts en ergonomie, Dennis Miller, Li Zhichang et Chen Jian, elle revendique une première mondiale : un suivi lombaire entièrement automatisé par IA (avec une connotation un poil marketing ici, il faut l'avouer), qui s'ajuste à votre morphologie sans que vous ayez à lever le petit doigt. Cause toujours, allez-vous me dire. Attendez la suite…
Sur ce que nous promet la X7, j'ai identifié trois choses intéressantes. Il y a d'abord le support lombaire actif, piloté en temps réel. Puis un système de massage à rouleaux mécaniques 8D, avec trois niveaux d'intensité. Et un coussin d'assise ventilé par deux ventilateurs intégrés. Prises ensemble, ces trois fonctionnalités n'ont pas vraiment d'équivalent sur le marché des chaises de bureau grand public.
Pour asseoir sa légitimité, Hbada s'appuie sur la certification BIFMA X5.1, qui atteste une durée de vie prévue de dix ans, ainsi que sur la certification médicale allemande IGR. Avec seize ans d'existence et plus de 200 ingénieurs en R&D, la marque de l'empire du Milieu n'est pas une inconnue, même si elle reste peu visible en Europe. Allez, on en a fini pour la paperasse administrative, si je peux me permettre, passons aux choses sérieuses.
Unboxing et montage : une première impression qui tient la route
À la réception du colis, première surprise, même si je m'y attendais : le carton est massif. La X7 frôle les 40 kilos, et quand on soulève les premières pièces, on comprend vite. La structure associe aluminium et acier, et on a d'emblée le sentiment de tenir quelque chose de construit pour durer, pas de l'entrée de gamme repeinte en premium.
Le montage ne réclame pas d'outil à acheter vous-même, et il s'expédie en une bonne heure, peut-être en une quarantaine de minutes, si vous êtes vraiment au taquet. Base, vérin, dossier, appui-tête : les étapes sont logiques, les pièces numérotées, une partie de la chaise arrive pré-assemblée.
Même pour quelqu'un qui déteste monter les meubles, ça reste accessible. Mais attention, relier le siège au dossier vous demandera un bel effort, et mon conseil, si vous ne faites pas partie de la team gros bras : faites cette partie-là à deux, c'est mieux.
Ce qui surprend, c'est évidemment le contenu de la boîte au-delà de la chaise elle-même. On découvre une télécommande avec petit écran et un câble de charge magnétique, parce que la X7 embarque une batterie intégrée, dont la charge vous permet de tenir facilement plusieurs semaines, a minima. Là, on parle vraiment de Tech ! On se retrouve donc à configurer une chaise de bureau comme on initialise un appareil électronique.
Suivi lombaire par IA, massage et ventilation : les fonctionnalités à l'épreuve
La fonctionnalité phare, c'est le suivi lombaire automatique. Si on prend en compte les capteurs de pression, la puce informatique de niveau automobile et les moteurs de précision, l'ensemble détecte la courbure de votre dos et ajuste le support en continu, sur dix niveaux d'intensité. On se penche en avant, on se redresse, on s'étire, et le dos suit.
Le massage, lui, s'appuie sur des rouleaux mécaniques 8D, rien à voir ici avec les vibrations basiques d'une chaise gaming bon marché. L'atout discret du système, c'est qu'une fois désactivés, les rouleaux se rétractent intégralement dans le dossier. Et si vous restez immobile quarante-cinq minutes, la chaise déclenche elle-même une session de cinq minutes. Une sorte de rappel physique de faire une pause.
Le coussin, fabriqué en fibre DuPont avec une élasticité supérieure de 83 % à un mesh classique, dissimule deux ventilateurs à 3 000 tr/min. L'effet ne se voit pas, mais se ressent (et s'entend, ça c'est l'inconvénient) nettement en usage prolongé. L'appui-tête pivote sur deux axes jusqu'à 70°, et ça c'est génial, les accoudoirs couvrent 720° de mouvement et peuvent se bouger dans tous les sens ou presque, et l'assise flottante atteint 140°. Le siège peut aussi s'avancer ou se reculer, ce qui contribue également à son confort. Rien n'a été laissé au hasard.
Ce qu'on retient vraiment après plusieurs semaines en selle
Après avoir utilisé et éprouvé la chaise Hbada X7, mon ressenti global est très positif. Le suivi lombaire tient vraiment sa promesse. On le sent travailler en continu, surtout lors des changements de posture. Ce n'est pas un effet placebo, la différence avec une chaise classique est perceptible dès la première heure. Le massage est agréable sans être envahissant, et la ventilation change la donne sur les longues sessions. Si vous invitez du monde à la maison, attendez-vous à ce que l'on vous pique votre chaise pendant quelques heures, je vous parle d'expérience.
Quelques bémols persistent néanmoins à mes yeux. Tenez, prenons les accoudoirs. Malgré leur amplitude de réglage impressionnante, ils manquent d'un soupçon de souplesse et de douceur par rapport au reste de la chaise ou à certains autres sièges du marché. La durabilité des composants électroniques reste une question ouverte : quid des capteurs, moteurs et batterie intégrés, qui au-delà du confort de la Hbada X7, restent des points de défaillance potentiels dont une chaise entièrement mécanique n'a pas à se soucier.
Il y a aussi ce sentiment de légèreté de la chaise, qui d'un côté est intéressant, mais qui de l'autre est, pour moi, un poil dérangeant. Vous l'avez vu sur les photos, la chaise est équipée d'un repose-pieds. Celui-ci se règle uniquement en profondeur, et pas en hauteur. Certes, cela peut passer. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de me pencher en avant avec le repose-pieds déployé, la chaise s'est littéralement soulevée, penchant en avant et manquant de me faire tomber. Sans doute que la répartition du poids de la chaise n'est pas optimale.
Hbada X7 : l'avis de Clubic
À 1 227 euros en promotion en ce moment (1 509 euros en plein tarif), la Hbada X7 s'adresse à un profil précis : celui qui passe ses journées assis, qui souffre du dos, et pour qui une chaise n'est pas un meuble mais un outil de travail à part entière, trouvera son bonheur. Pour ce public-là, c'est un investissement qui s'annonce conséquent, mais qui peut valoir le coût/coup.
Je misais beaucoup sur la Hbada X7, et si vous faites le grand saut, vous avez peu de chance(s) d'être déçu(e). Mon dos est satisfait, alors je le suis. Le confort est indéniable, les fonctionnalités, notamment avec les accoudoirs, le siège, le dossier et le massage, rendent le siège franchement polyvalent, ce qui permet une adoption rapide. Je regrette tout de même un peu l'impression de légèreté (et presque de fragilité à l'usage) de la chaise, et son prix pour moi trop élevé en 2026. À 1 000 € ou un peu moins, cette chaise pourrait casser la baraque et convaincre de nombreux télétravailleurs et entreprises.
- Le suivi lombaire fonctionne et se ressent dès la première heure
- Le système de massage à rouleaux mécaniques 8D efficace
- La ventilation du coussin, un plus sur les longues sessions
- Une ergonomie complète et polyvalente, des réglages dans tous les sens
- L'impression de vivre une certaine expérience depuis sa chaise
- Un prix un peu trop élevé
- La notion d'IA un peu exagérée
- Le manque de douceur des accoudoirs
- Le doute sur la durabilité des composants électroniques sur le long terme
- Le repose-pieds déployé qui déséquilibre la chaise