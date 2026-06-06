Sans surprise, Intel n’a pas profité du Computex 2026 de Taipei, Taïwan, pour faire le show autour de la future gamme Nova Lake. Il est encore trop tôt pour cette génération qui, au mieux, n’arrivera qu’en toute fin d’année 2026.

Plus vraisemblablement, Intel ne devrait d’ailleurs être en mesure de distribuer les premières puces qu’au début de l’année 2027. Le CES de Las Vegas qui se tiendra en janvier prochain sera alors un bien meilleur endroit pour faire parler de ce qu’Intel espère être sa révolution.

Tout n’est cependant pas perdu pour avoir quelques informations intéressantes et, en particulier, en marge du Computex, la première image d’un socket LGA-1954 a été diffusée par LC Tech Leaks sur la plateforme X.com. Bien sûr, il convient de garder une certaine distance vis-à-vis de ce cliché.