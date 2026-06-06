Prévu pour accueillir la génération de processeurs Nova Lake, le socket LGA-1954 a été remarqué en marge du Computex 2026 de Taipei avec une petite surprise à la clé.
Attendue comme le Messie chez Intel et auprès des aficionados de la marque américaine, la génération de processeurs Nova Lake va inaugurer un nouveau socket, le LGA-1954 qui remplace donc l’éphémère LGA-1851.
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Nova Lake absent du Computex 2026…
Sans surprise, Intel n’a pas profité du Computex 2026 de Taipei, Taïwan, pour faire le show autour de la future gamme Nova Lake. Il est encore trop tôt pour cette génération qui, au mieux, n’arrivera qu’en toute fin d’année 2026.
Plus vraisemblablement, Intel ne devrait d’ailleurs être en mesure de distribuer les premières puces qu’au début de l’année 2027. Le CES de Las Vegas qui se tiendra en janvier prochain sera alors un bien meilleur endroit pour faire parler de ce qu’Intel espère être sa révolution.
Tout n’est cependant pas perdu pour avoir quelques informations intéressantes et, en particulier, en marge du Computex, la première image d’un socket LGA-1954 a été diffusée par LC Tech Leaks sur la plateforme X.com. Bien sûr, il convient de garder une certaine distance vis-à-vis de ce cliché.
… mais son socket LGA-1954 bien présent, lui !
On ne peut pas complètement écarter l’idée d’un faux, mais le cliché pris par LC Tech Leaks confirme simplement de précédentes rumeurs qui évoquaient déjà la présence de deux leviers de rétention autour du socket.
Depuis déjà plusieurs semaines, on parle effectivement d’un système 2L-ILM pour two-lever-independent loading mechanism pour ce futur socket destiné à la génération Nova Lake. Il s’agit de mettre en place deux leviers de rétention, un de chaque côté du socket, à actionner plus ou moins simultanément.L’objectif recherché par Intel est très simple : mieux répartir la pression sur le socket et son processeur. Une pression plus uniforme pour éviter toute torsion et tout risque d’avoir des points de contact peut-être moins équilibrés. Ce genre de problème a déjà été noté sur le LGA-1700 et aurait entraîné des cas de chauffe excessive sur certains processeurs.
Alors que les puces Nova Lake les plus puissantes promettent de disposer d'un nombre record de cœurs et d’une quantité hallucinante de mémoire cache, la question du refroidissement sera sans doute plus importante encore. Notons toutefois que les refroidisseurs LGA-1700/LGA-1851 devraient tous être bien compatibles avec le nouveau socket LGA-1954.