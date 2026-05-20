Lancée en novembre 2024, la génération de processeurs Arrow Lake aura été l'occasion pour Intel de progresser dans le domaine de l'efficacité énergétique. Une excellente nouvelle alors que la firme misait, depuis trop longtemps, sur la seule augmentation de la fréquence pour monter en puissance.

Nova Lake promet d'aller plus loin avec un processus de gravure amélioré : en lieu et place du N3B de TSMC, il s'agit pour Intel de se remettre en ordre de marche avec des puces fabriquées « à la maison » selon le procédé Intel 18A, lequel promet le plus en avance sur le marché.

Selon des informations recueillies en avril dernier, Intel prépare 13 références pour la première salve de puces Nova Lake et le message semble clair : grâce à l'Intel 18A, la firme est en mesure d'augmenter le nombre de cœurs, de faire progresser la taille du cache tout en gardant des fréquences élevées.

Ils ne seront évidemment pas pour toutes les bourses, mais c'est ainsi que les deux plus costauds de la « bande » – répondant aux noms de code P3DX et P2DX – sont des processeurs dotés de 52 et 44 cœurs avec un cache bLLC totalisant la bagatelle de 288 Mo !