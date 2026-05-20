Dans les temps par rapport au planning avancé il y a déjà plusieurs mois, Intel prépare doucement la sortie des processeurs Nova Lake pour la fin de l'année 2026 ou le début de 2027.
Cela faisait longtemps qu'une génération de processeurs Intel n'avait pas été aussi attendue. Après des années à broyer du noir, Intel a semble-t-il redressé la barre et si Arrow Lake n'a pas complètement convaincu, tous les espoirs sont permis pour Nova Lake.
Nova Lake : Intel prépare sa révolution ?
Lancée en novembre 2024, la génération de processeurs Arrow Lake aura été l'occasion pour Intel de progresser dans le domaine de l'efficacité énergétique. Une excellente nouvelle alors que la firme misait, depuis trop longtemps, sur la seule augmentation de la fréquence pour monter en puissance.
Nova Lake promet d'aller plus loin avec un processus de gravure amélioré : en lieu et place du N3B de TSMC, il s'agit pour Intel de se remettre en ordre de marche avec des puces fabriquées « à la maison » selon le procédé Intel 18A, lequel promet le plus en avance sur le marché.
Selon des informations recueillies en avril dernier, Intel prépare 13 références pour la première salve de puces Nova Lake et le message semble clair : grâce à l'Intel 18A, la firme est en mesure d'augmenter le nombre de cœurs, de faire progresser la taille du cache tout en gardant des fréquences élevées.
Ils ne seront évidemment pas pour toutes les bourses, mais c'est ainsi que les deux plus costauds de la « bande » – répondant aux noms de code P3DX et P2DX – sont des processeurs dotés de 52 et 44 cœurs avec un cache bLLC totalisant la bagatelle de 288 Mo !
Les planètes s'alignent…
Plus important encore que ces informations purement techniques, depuis une petite semaine, plusieurs insiders semblent savoir que le développement de Nova Lake se présente sous les meilleurs auspices.
Intel aurait effectivement commencé à expédier ses premiers « engeenering samples » (en français, échantillons d'ingénierie). Dans le jargon, ces puces un peu spéciales marquent une étape importante dans la conception : il s'agit en quelque sorte de la dernière épreuve avant la validation finale.
Il s'agit d'échantillons qui ne sont pas destinés à être commercialisés, mais prévus en usage interne chez le fabricant des puces et chez ses plus proches partenaires. L'objectif est ici de pouvoir aller plus loin dans le test de ces CPU et procéder à des essais sur les futures machines.
Et c'est justement là que les choses sont intéressantes puisque des insiders comme SiliconFly précisent qu'Intel a fait parvenir les premiers échantillons de Nova Lake à ses plus proches partenaires, mais le bougre ne s'arrête pas en si bon chemin et donne quelques estimations de performances.
Bien sûr, il convient ici de prendre du recul : nous sommes encore très loin de la sortie réelle de Nova Lake. Néanmoins, on parle déjà de performances en nette hausse : il serait question de +100 % en multi-thread et encore de +20 % en single-thread. Croisons les doigts pour que cela se confirme et nous offre une belle bagarre entre le Nova Lake d'Intel et le Zen 6 d'AMD.