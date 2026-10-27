Malgré le silence d'Intel, tout ce que le monde compte d'analystes et d'observateurs mise sur un lancement de la prochaine génération de processeurs de la marque américaine en début d'année prochaine.

Une nouvelle gamme baptisée Nova Lake qui doit concerner tout à la fois le monde du PC desktop et celui du PC laptop. Sur nos PC desktop, les Core Ultra 4000 – Nova Lake-S – doivent notamment introduire la gravure Intel 18A, mais aussi un nouveau socket, le LGA-1954. Il est aussi question de puces dotées de 28 cœurs, voire de 52 cœurs pour des versions « ++ » qui semblent toutefois encore lointaines.