Des résultats encore largement préliminaires laissent à penser que Nova Lake pourrait bien être une très bonne cuvée pour Intel.
Bien sûr, nous sommes encore plusieurs mois avant le lancement effectif des premiers processeurs Nova Lake d'Intel. Pourtant, alors que l'on s'attend à une sortie en début d'année prochaine, il est clair que les puces finales sont pour ainsi dire prêtes. Une fuite donne un avant-goût des performances.
Une fuite sur les bases du logiciel PassMark
Malgré le silence d'Intel, tout ce que le monde compte d'analystes et d'observateurs mise sur un lancement de la prochaine génération de processeurs de la marque américaine en début d'année prochaine.
Une nouvelle gamme baptisée Nova Lake qui doit concerner tout à la fois le monde du PC desktop et celui du PC laptop. Sur nos PC desktop, les Core Ultra 4000 – Nova Lake-S – doivent notamment introduire la gravure Intel 18A, mais aussi un nouveau socket, le LGA-1954. Il est aussi question de puces dotées de 28 cœurs, voire de 52 cœurs pour des versions « ++ » qui semblent toutefois encore lointaines.
En revanche, la mouture Nova Lake-S dotée de 28 cœurs n'a jamais été aussi proche, comme en témoigne une fuite relayée par notre confrère VideoCardz. On y découvre effectivement des résultats – forcément préliminaires – issus du logiciel PassMark PerformanceTest 11.1. Grâce à la fonctionnalité Manage Baselines, il est possible de découvrir des puces encore non identifiées.
C'est logiquement le cas des processeurs que tout le monde s'accorde à penser qu'il s'agit des futurs Nova Lake-S. En l'occurrence, elles sont ici identifiées comme des « Intel 0000 », un nom fort peu évocateur.
Nova Lake-S en tête sur le single-thread
Sur les bases ainsi découvertes, on remarque qu'un processeur Nova Lake-S doté de 28 cœurs atteint le score de 5 210 points sur le test single-thread alors qu'une autre puce, identique, grimpe à 5 191 points.
Nos confrères de VideoCardz ont ajouté quelques références plus connues afin de mettre ces résultats en perspective. Ainsi, les moyennes obtenues par les processeurs Core Ultra 9 285K de la génération actuelle d'Intel atteignent en règle générale 5 059 points tandis que les Ryzen 9 9950X3D d'AMD doivent se contenter de 4 805 points, toujours en single-thread bien sûr. Enfin, le Core i9-14900KF pointe en moyenne à 4 635 points.
Sur ce seul test qui ne saurait bien sûr refléter l'intégralité du potentiel de la puce Nova-Lake-S 28 cœurs, on note tout de même un avantage d'environ 3 % par rapport au meilleur des processeurs Arrow Lake et même d'environ 12 % par rapport au plus puissant des Raptor Lake Refresh.
Sur un autre test – CPU Mark multi-threaded –, le Nova Lake-S 28 cœurs atteint cette fois les 61 509 points tandis qu'une seconde référence pointe à 60 964 points. Dans un cas comme dans l'autre, cela reste devant le Core i9-14900KF (58 074 points), mais ne permet pas au nouveau venu de déborder le Core Ultra 9 285K (67 274 points) et, plus encore, le Ryzen 9 9950X3D (72 065 points).
Plus anecdotique, la fuite mentionne aussi la présence de références Nova Lake-S 8 cœurs qui, fait intéressant, sont notées comme des « embedded platform » ou plateforme embarquée. Sans doute donc des configurations un peu particulières.
En l'absence de confirmation de la part d'Intel, nous en sommes toujours réduits aux spéculations, mais de plus en plus de sources évoquent le fait que ce processeur Nova Lake-S 28 cœurs sera l'un des premiers, sinon le premier, de la nouvelle gamme à être commercialisé. Il pourrait être officiellement présenté lors du CES 2027 début janvier à Las Vegas pour une sortie au cours du premier trimestre.