En avril dernier, une importante fuite nous a permis de connaître avec une certaine précision le détail des processeurs Nova Lake-S qu'Intel se prépare à mettre sur le marché en début d'année prochaine.

Ces 13 premières références de puces couvrent de larges horizons, depuis les monstrueux processeurs de 44 et 52 cœurs jusqu'aux modèles plus modestes dotés de seulement 6 cœurs. Quelques semaines plus tard, ces informations ont été complétées par des précisions sur la présence – ou non – de cache bLLC sur les puces Nova Lake-S.

Aujourd'hui, il ne sera pas question d'évoquer plus en détail ces questions de cœurs ou de cache mémoire. Si nos confrères de VideoCardz reviennent sur le cas Nova Lake, c'est pour en dévoiler le nom commercial. En effet, comme pour chaque génération de puces Intel, le nom de l'architecture – Nova Lake donc – ne sera pas utilisé pour vendre les processeurs.

Sans préciser leurs sources, nos confrères expliquent avoir pu découvrir en exclusivité le nouveau logo et le nom commercial associé aux puces Nova Lake-S, lesquelles profitent, au passage, d'un remaniement de calendrier.