Et quelques précisions supplémentaires nous sont données sur le calendrier de sortie envisagé par Intel en début d'année prochaine.
Intel ne devrait pas faire dans l'originalité débridée pour les dénominations commerciales de ses très attendus processeurs Nova Lake. Leurs sorties, en revanche, devraient être davantage étalées dans le temps : on parle d'un lancement sur les mois de janvier à septembre 2027.
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Nova Lake-S = Core Ultra Series 4
En avril dernier, une importante fuite nous a permis de connaître avec une certaine précision le détail des processeurs Nova Lake-S qu'Intel se prépare à mettre sur le marché en début d'année prochaine.
Ces 13 premières références de puces couvrent de larges horizons, depuis les monstrueux processeurs de 44 et 52 cœurs jusqu'aux modèles plus modestes dotés de seulement 6 cœurs. Quelques semaines plus tard, ces informations ont été complétées par des précisions sur la présence – ou non – de cache bLLC sur les puces Nova Lake-S.
Aujourd'hui, il ne sera pas question d'évoquer plus en détail ces questions de cœurs ou de cache mémoire. Si nos confrères de VideoCardz reviennent sur le cas Nova Lake, c'est pour en dévoiler le nom commercial. En effet, comme pour chaque génération de puces Intel, le nom de l'architecture – Nova Lake donc – ne sera pas utilisé pour vendre les processeurs.
Sans préciser leurs sources, nos confrères expliquent avoir pu découvrir en exclusivité le nouveau logo et le nom commercial associé aux puces Nova Lake-S, lesquelles profitent, au passage, d'un remaniement de calendrier.
Lancements entre janvier et septembre 2027
Tout porte à croire qu'Intel va baptiser sa nouvelle gamme de processeurs, les Core Ultra Series 4, ce qui confirme les précédentes rumeurs évoquant des noms de type Core Ultra 400 pour les différentes puces.
Le site VideoCardz profite de cette information pour dévoiler quelques détails intéressants sur la commercialisation des processeurs par Intel. Nous savions déjà que la fenêtre un temps évoquée de fin-2026/début-2027 s'était décalée vers le début de l'année prochaine. Nous apprenons maintenant que plusieurs vagues sont prévues entre janvier et septembre 2027.
Ainsi, entre janvier et mars 2027, Intel devrait lancer le premier modèle de sa nouvelle gamme, la version 28 cœurs dite « DS ». Nos confrères ne sont pas très clairs sur ce que ces deux lettres signifient précisément, indiquant que cela peut être le signal de variantes dotées de deux tuiles compute… mais que « pas toujours ». Nous voilà bien avancés.
Dans la foulée, sur le second trimestre 2027, c'est la variante 28 cœurs dite « K » qui sera lancée, entre les mois de mars et avril. Les déclinaisons 8 cœurs et 16 cœurs suivront sur le même trimestre, mais on parle d'une fenêtre entre mars et mai 2027. Enfin, le modèle Nova Lake 52 cœurs ne devrait pas arriver avant le troisième trimestre : entre la fin mai et septembre 2027.