Après d'innombrables rumeurs autour de Nova Lake et d'une potentielle puce monstrueuse dotée de 52 cœurs, nous avions finalement eu des informations plus précises autour de la gamme Nova Lake, en avril dernier.

Il était alors question d'une première série de 13 puces et nous en apprenions alors beaucoup plus sur les intentions d'Intel à propos de ce cache boosté : le bLLC. Une technologie qui porte bien son nom de Big Last-Level Cache. Pas d'ambiguïté, il s'agit bien d'augmenter drastiquement le cache de troisième niveau à la manière du X3D d'AMD, Intel ayant constaté l'intérêt de la chose.

En avril dernier, nous avions la confirmation de cinq puces semblant devoir utiliser cette technologie bLLC.

Deux monstres Core de 175 W de TDP avec 52 et 44 cœurs et un bLLC de 288 et 264 Mo. Un Core Ultra 9 avec 28 cœurs, un bLLC de 144 Mo et un TDP de 125 W. Un Core Ultra 7 avec 24 cœurs, un bLLC de 132 Mo et un TDP de 125 W. Enfin, un Core Ultra 9 avec 24 cœurs, un bLLC de 108 Mo et un TDP de seulement 65 W.