Et si le cache « grosse capacité » des futurs processeurs Nova Lake-S d'Intel n'était pas réservé aux seuls Core Ultra 7 et Core Ultra 9 ?
La future architecture Nova Lake doit être une petite révolution chez Intel qui mise avec la sortie de ces processeurs. Nouveau socket (LGA-1954), nouveau procédé de gravure (Intel 18A), production « ré-internalisée » et, donc, mise en place d'un nouveau cache pour concurrencer le X3D d'AMD.
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Un bLLC compris entre 108 et 288 Mo
Après d'innombrables rumeurs autour de Nova Lake et d'une potentielle puce monstrueuse dotée de 52 cœurs, nous avions finalement eu des informations plus précises autour de la gamme Nova Lake, en avril dernier.
Il était alors question d'une première série de 13 puces et nous en apprenions alors beaucoup plus sur les intentions d'Intel à propos de ce cache boosté : le bLLC. Une technologie qui porte bien son nom de Big Last-Level Cache. Pas d'ambiguïté, il s'agit bien d'augmenter drastiquement le cache de troisième niveau à la manière du X3D d'AMD, Intel ayant constaté l'intérêt de la chose.
En avril dernier, nous avions la confirmation de cinq puces semblant devoir utiliser cette technologie bLLC.
Deux monstres Core de 175 W de TDP avec 52 et 44 cœurs et un bLLC de 288 et 264 Mo. Un Core Ultra 9 avec 28 cœurs, un bLLC de 144 Mo et un TDP de 125 W. Un Core Ultra 7 avec 24 cœurs, un bLLC de 132 Mo et un TDP de 125 W. Enfin, un Core Ultra 9 avec 24 cœurs, un bLLC de 108 Mo et un TDP de seulement 65 W.
Un Core Ultra 5 aussi équipé en bLLC
Il semblerait toutefois que ces informations préliminaires ne couvraient pas l'intégralité de la gamme Nova Lake-S. Les plus habitués d'entre vous savent de toutes façons combien ces spécifications peuvent changer.
En l'occurrence, tout porte à croire qu'Intel aurait dans l'idée d'ajouter une corde à l'arc bLLC de la génération Nova Lake-S. En effet, un Core Ultra 5 pourrait aussi bénéficier de ce Big Last-Level Cache, ce qui devrait permettre d'en baisser substantiellement le ticket d'entrée. Peut-être une manière de concurrencer AMD qui a longtemps maintenu le X3D à des CPU Ryzen 7.
Ce Core Ultra 5 n'a bien sûr pas encore de dénomination commerciale – comme l'ensemble de la gamme Nova Lake-S –, mais il devrait être doté de 22 cœurs. Souvent bien informé, Jaykihn précise sur X que l'organisation du CPU serait la suivante : 6 cœurs performants, 12 cœurs efficaces et 4 cœurs basse consommation. Une information qui contredit ce qu'il disait précédemment.
En revanche, la taille du cache bLLC est maintenue : on parle toujours de 108 Mo comme sur le Core Ultra 9 avec TDP de 65 W. D'ailleurs, ce Core Ultra 5 serait lui aussi sur un TDP de 65 W. Une puce qui pourrait donc avoir bien des atouts à faire valoir. Bien sûr, nous n'avons toujours pas le moindre élément lié aux prix de ces puces alors que leur lancement est toujours plus ou moins calé à la toute fin de l'année 2026 ou, plus vraisemblablement, au début 2027.