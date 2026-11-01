Toutefois, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les nouveaux indices publiés en rapport avec les performances attendues de ces puces Nova Lake. Intel a déjà évoqué de jolis progrès, mais sans trop s'avancer pour le moment.

Il y a seulement quelques jours, sur les bases de données de PassMark, de premiers échantillons Nova Lake ont été aperçus, dévoilant de précieux premiers détails. En multi-thread, le Nova Lake 28 cœurs semblait encore avoir du mal face aux meilleurs processeurs du moment, mais en single-thread, il prenait le pas sur tous ses concurrents.

Sur CPUMark, le Nova Lake-S doté de 28 cœurs atteignait le score de 5 210 points alors que les processeurs Core Ultra 9 285K sont en moyenne autour de 5 059 points et les Ryzen 9 9950X3D d'AMD se contentent en moyenne de 4 805 points. Enfin, sensiblement plus ancien que les autres, le Core i9-14900KF pointe en moyenne à 4 635 points.

Quoique très préliminaire, cela représente une petite victoire donc pour Nova Lake. Moins précis dans les valeurs qu'il apporte et sans document pour soutenir ses dires, un leaker habituel du nom de Haze annonce quelques chiffres malgré tout intéressants sur la plateforme X. Il précise effectivement qu'en instruction par cycle (IPC), Nova Lake serait 8 % supérieur à Arrow Lake, la génération actuelle d'Intel.

Mieux, les processeurs Nova Lake dotés de ce fameux bLLC (ou BFC sur la nomenclature « officielle » évoquée précédemment) atteindraient même un IPC supérieur de 17 %. La technologie APX d'Intel (Advanced Performance Extensions) autoriserait de son côté des gains d'environ 15 %. Enfin, en jeu vidéo, Haze parle de performances en hausse de 20 %. Problème, tout cela manque de précisions.

Par exemple, Haze ne précise pas si ces + 15 % et + 20 % concernent les puces Nova Lake avec ou sans cache bLLC. En revanche, il y a fort à parier qu'il s'agit toujours de puces Nova Lake 28 cœurs puisque rien n'a encore réellement filtré autour des futurs monstres de 52 cœurs.

Enfin, VideoCardz souligne que divers documents suggèrent même que dans sa configuration 285 W, le processeur Nova Lake-S 28 cœurs pourrait offrir des performances en jeu vidéo jusqu'à 16 % supérieures à celles du Core Ultra 9 285K à 250 W alors qu'en configuration 296 W, le gain atteindrait 33 %. Bien sûr, nous ne le répéterons jamais assez, tout ceci n'a rien d'officiel.