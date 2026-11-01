Pas question de complètement révolutionner le monde du processeur, la génération Nova Lake devrait toutefois offrir d'intéressants gains par rapport à la vieillissante architecture Arrow Lake.
Depuis bientôt deux ans, les futurs processeurs Nova Lake sont l'objet de très nombreuses rumeurs, mais à mesure que l'on se rapproche de leur lancement, les choses se font plus précises et les indices s'accumulent autour des performances supposées de la nouvelle génération.
Intel 18A et bLLC pour imposer Nova Lake
Chez Intel, le silence semble être le maître-mot pour le moment et plutôt que de parler de Nova Lake, certains des principaux dirigeants du groupe américain préfèrent évoquer des horizons encore plus lointains comme les futurs Razor Lake-AX dont la sortie n'est pas attendue avant, au mieux, 2028.
Pour autant, cela ne fait plus aujourd'hui aucun doute, Intel prépare bien le lancement de sa nouvelle génération de processeurs Nova Lake pour le début de l'année prochaine. Tout porte même à croire qu'une présentation de cette nouvelle architecture pourrait intervenir dès le CES 2027 de Las Vegas (du 6 au 9 janvier prochain) pour une commercialisation dans la foulée ou, simplement, quelques semaines plus tard.
Nova Lake devrait permettre à Intel de démontrer son retour au premier plan en ce qui concerne la fabrication de puces grâce à son procédé Intel 18A, concurrent direct du N2 actuellement en vogue chez TSMC. Ce sera aussi l'occasion d'introduire la technologie bLLC (pour Big Last Level Cache) qui, elle, doit concurrencer le X3D d'AMD et autoriser un retour (fracassant ?) d'Intel en tant que processeurs destinés aux amateurs de jeux vidéo.
Enfin, plus récemment encore, plusieurs rumeurs ont évoqué la possibilité d'une refonte complète de la nomenclature des processeurs Intel. Nova Lake est effectivement prévu pour les PC desktop autant que les PC portables, mais toutes les puces partageront la même dénomination en « Core 4000 » avec, simplement, des variations des suffixes pour distinguer les gammes.
Jusqu'à + 33 % de performances en gaming ?
Toutefois, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les nouveaux indices publiés en rapport avec les performances attendues de ces puces Nova Lake. Intel a déjà évoqué de jolis progrès, mais sans trop s'avancer pour le moment.
Il y a seulement quelques jours, sur les bases de données de PassMark, de premiers échantillons Nova Lake ont été aperçus, dévoilant de précieux premiers détails. En multi-thread, le Nova Lake 28 cœurs semblait encore avoir du mal face aux meilleurs processeurs du moment, mais en single-thread, il prenait le pas sur tous ses concurrents.
Sur CPUMark, le Nova Lake-S doté de 28 cœurs atteignait le score de 5 210 points alors que les processeurs Core Ultra 9 285K sont en moyenne autour de 5 059 points et les Ryzen 9 9950X3D d'AMD se contentent en moyenne de 4 805 points. Enfin, sensiblement plus ancien que les autres, le Core i9-14900KF pointe en moyenne à 4 635 points.
Quoique très préliminaire, cela représente une petite victoire donc pour Nova Lake. Moins précis dans les valeurs qu'il apporte et sans document pour soutenir ses dires, un leaker habituel du nom de Haze annonce quelques chiffres malgré tout intéressants sur la plateforme X. Il précise effectivement qu'en instruction par cycle (IPC), Nova Lake serait 8 % supérieur à Arrow Lake, la génération actuelle d'Intel.
Mieux, les processeurs Nova Lake dotés de ce fameux bLLC (ou BFC sur la nomenclature « officielle » évoquée précédemment) atteindraient même un IPC supérieur de 17 %. La technologie APX d'Intel (Advanced Performance Extensions) autoriserait de son côté des gains d'environ 15 %. Enfin, en jeu vidéo, Haze parle de performances en hausse de 20 %. Problème, tout cela manque de précisions.
Par exemple, Haze ne précise pas si ces + 15 % et + 20 % concernent les puces Nova Lake avec ou sans cache bLLC. En revanche, il y a fort à parier qu'il s'agit toujours de puces Nova Lake 28 cœurs puisque rien n'a encore réellement filtré autour des futurs monstres de 52 cœurs.
Enfin, VideoCardz souligne que divers documents suggèrent même que dans sa configuration 285 W, le processeur Nova Lake-S 28 cœurs pourrait offrir des performances en jeu vidéo jusqu'à 16 % supérieures à celles du Core Ultra 9 285K à 250 W alors qu'en configuration 296 W, le gain atteindrait 33 %. Bien sûr, nous ne le répéterons jamais assez, tout ceci n'a rien d'officiel.