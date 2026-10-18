Dès le mois de juillet dernier – et même avant cela en réalité –, il se dit qu'Intel a très envie de proposer une solution concurrente aux meilleurs APU d'AMD. Les APU, ce sont des puces qui, en plus de cœurs CPU, disposent de cœurs GPU puissants pour qu'une carte graphique dédiée ne soit plus nécessaire.

En juillet dernier donc, nous évoquions un processeur Nova Lake-AX justement prévu pour concurrencer les meilleurs APU d'AMD. Cette puce, qui n'était alors qu'une rumeur, n'avait logiquement pas encore de dénomination commerciale. On avait en revanche au moins deux informations : sa compatibilité avec le socket 1954 des puces Nova Lake et la présence d'une réserve de puissance assez remarquable tant côté CPU que GPU.

Il était question d'une puce dotée de 16 cœurs CPU avec une répartition estimée en 4 cœurs performants (P), 8 cœurs efficaces (E) et 12 cœurs basse consommation (LPE). La partie GPU devait être représentée par 12 cœurs qui, en plus d'être plutôt nombreux, devaient se reposer sur la plus moderne des générations Intel, les Xe3P.

Une information qui n'a ensuite jamais été complètement démentie, mais une bascule importante a été annoncée en septembre : toujours du domaine de la rumeur, la nouvelle information soulignait qu'Intel préférait passer cette puce sur la génération suivante. Il n'est donc plus question de Nova Lake-AX, mais de Razor Lake-AX, sans que l'on ait de précisions sur d'autres modifications.

Aujourd'hui, à en croire le média sud-coréen The Elec cité par VideoCardz, des projets Intel ont été présentés lors de la conférence Semiconductors Powering Humanoids. Organisée en Corée du Sud le 16 octobre dernier, cette conférence a notamment été l'occasion pour Cho Min-sung – directeur exécutif chez Intel Corée – de confirmer que la puce tant attendue appartient bien à la future génération Raptor Lake-AX.