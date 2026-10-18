Les choses se précisent autour de l'APU « sur-musclé » d'Intel qui bascule donc bien de la génération Nova Lake à la suivante, Razor Lake.
La venue prochaine d'un processeur Intel doté d'une solution graphique au moins au niveau d'équipement des meilleures propositions d'AMD ne fait plus guère de doute. C'était surtout le timing envisagé par Intel qui posait question. 2028 semble aujourd'hui se confirmer.
Razor Lake-AX, un futur monstre pour l'IA ?
Dès le mois de juillet dernier – et même avant cela en réalité –, il se dit qu'Intel a très envie de proposer une solution concurrente aux meilleurs APU d'AMD. Les APU, ce sont des puces qui, en plus de cœurs CPU, disposent de cœurs GPU puissants pour qu'une carte graphique dédiée ne soit plus nécessaire.
En juillet dernier donc, nous évoquions un processeur Nova Lake-AX justement prévu pour concurrencer les meilleurs APU d'AMD. Cette puce, qui n'était alors qu'une rumeur, n'avait logiquement pas encore de dénomination commerciale. On avait en revanche au moins deux informations : sa compatibilité avec le socket 1954 des puces Nova Lake et la présence d'une réserve de puissance assez remarquable tant côté CPU que GPU.
Il était question d'une puce dotée de 16 cœurs CPU avec une répartition estimée en 4 cœurs performants (P), 8 cœurs efficaces (E) et 12 cœurs basse consommation (LPE). La partie GPU devait être représentée par 12 cœurs qui, en plus d'être plutôt nombreux, devaient se reposer sur la plus moderne des générations Intel, les Xe3P.
Une information qui n'a ensuite jamais été complètement démentie, mais une bascule importante a été annoncée en septembre : toujours du domaine de la rumeur, la nouvelle information soulignait qu'Intel préférait passer cette puce sur la génération suivante. Il n'est donc plus question de Nova Lake-AX, mais de Razor Lake-AX, sans que l'on ait de précisions sur d'autres modifications.
Aujourd'hui, à en croire le média sud-coréen The Elec cité par VideoCardz, des projets Intel ont été présentés lors de la conférence Semiconductors Powering Humanoids. Organisée en Corée du Sud le 16 octobre dernier, cette conférence a notamment été l'occasion pour Cho Min-sung – directeur exécutif chez Intel Corée – de confirmer que la puce tant attendue appartient bien à la future génération Raptor Lake-AX.
Pas moins de 700 TOPS en ligne de mire
En réalité, l'annonce n'a pas été aussi directe. Cho Min-sung a d'abord évoqué l'existence de puces dédiées à la robotique chez Intel : des processeurs Panther Lake capables de délivrer une puissance de 180 TOPS.
Dans un second temps, il a précisé que cette puissance maximale augmentera sensiblement d'abord en 2027 avec la sortie de Nova Lake et, surtout, en 2028 avec Razor Lake-AX qui sera en mesure d'atteindre 700 TOPS. Un maximum de puissance qui sera donc vraisemblablement atteint avec cette mystérieuse puce basculée depuis la génération Nova Lake, mais Cho Min-sung n'est hélas pas réellement entré dans les détails.
Il a préféré souligner que la puissance de cette future puce est nettement au-dessus des références actuelles, citant notamment la Jetson AGX Orin de NVIDIA qui n'est capable « que » de 275 TOPS en INT8. Il a donc souligné que le Razor Lake-AX d'Intel sera 2,5 fois plus puissant, mais n'a évidemment fait aucune mention de la consommation de sa puce et du fait que NVIDIA ne compte évidemment pas s'arrêter là, Jetson Thor est déjà sur les rails.
À l'heure actuelle, pour la puce Razor Lake-AX, nous n'avons que de vagues présomptions sur le fait qu'Intel pourrait profiter de ce décalage pour augmenter la quantité de cœurs graphiques – on parle de 16 ou 32 –, d'élargir l'interface mémoire voire de proposer de la mémoire intégrée pour aboutir à un véritable SoC ou system-on-a-chip. Il serait alors vraiment question d'une puce dans la veine des solutions Ryzen AI Max d'AMD.
Alors, c'est vrai, nous avons enfin la confirmation par Intel que ce processeur « AX » existe. Nous avons aussi la précision qu'il s'agira d'une puce Razor Lake, mais 2028, c'est terriblement loin alors que le marché est à la fois en pleine ébullition du côté des accélérateurs d'intelligence artificielle, mais aussi terriblement contraint par des prix de plus en plus difficiles à soutenir.