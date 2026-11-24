Intel travaillerait bien au lancement d’une nouvelle puce mobile « Arc G3 Play » consacrée aux consoles de jeu portables. Positionnée sur l’entrée de gamme, cette dernière reprendrait en partie la fiche technique d’un processeur mobile bien connu de la lignée Panther Lake.
Ça se confirme, Intel chercherait effectivement à lancer une nouvelle puce abordable pour étoffer sa famille de SoC « Arc G3 », vouée aux consoles de jeu portables. Après les puces Arc G3 et Arc G3 Extreme, que nous avons déjà croisées sur de nombreuses machines, malheureusement très coûteuses (on pense par exemple à la MSI Claw 8 EX AI+ et ses 1700 euros), le géant américain s’apprêterait donc à lancer une troisième référence.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Vers des consoles plus modernes sous les 1000 euros ?
Baptisée « Arc G3 Play », du moins si l’on en croit les dernières informations partagées par le site spécialisé VideoCardz, ce weekend, cette nouvelle puce viendrait compléter l’offre d’Intel par le bas, pour s’installer sur des machines vendues entre 800 et 1000 euros - en les modernisant au passage.
Face à des consoles d’entrée de gamme souvent équipées de puces AMD Ryzen Z2 ou Z2A, désormais datées sur le plan technique (architecture CPU Zen 3+ ou Zen 2 et architecture graphique RDNA 2), Intel déclinerait là encore sa dernière architecture « Panther Lake », introduite en janvier 2026 avec les Core Ultra de série 3.
Des spécifications qui se précisent peu à peu
Comme l’avaient suggéré de précédentes rumeurs, l’Arc G3 Play miserait d’ailleurs sur une configuration proche de celle du Core Ultra 5 325, que l’on trouve sur de nombreux PC portables milieu de gamme. Parmi eux, l'Honor MagicBook 16 2026, que nous testions il y a quelques mois.
Cette nouvelle puce combinerait elle aussi un CPU regroupant 8 cœurs et 8 threads, et une partie graphique comprenant pour sa part 4 cœurs Xe3 seulement. À titre de comparaison, les puces Arc G3 et Arc G3 Extreme intègrent des parties graphiques nettement plus grosses, de 10 et 12 cœurs Xe3, respectivement.
Comme le souligne TechPowerUp, la répartition exacte des différents cœurs CPU de l’Arc G3 Play est encore sujette à caution. Les premières informations dont nous disposions faisaient état d’une configuration « 4+0+4+4 » (pour 4 cœurs hautes performances, aucun cœur haute efficacité, 4 cœurs très basse consommation et 4 cœurs graphiques).
Depuis quelques semaines, une nouvelle fuite du leaker Jaykihn tend plutôt à appuyer la piste d’une répartition 0+8+0+4 (aucun cœur hautes performances, 8 cœurs haute efficacité, aucun cœur très basse consommation et 4 cœurs graphiques) un peu plus modeste sur le plan CPU.
On suppose par ailleurs que la puce profitera d’un TDP compris entre 8 et 25 W, sans plus de détails à ce stade. Espérons que nous pourrons en apprendre plus à son sujet dans les prochaines semaines.