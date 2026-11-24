Comme l’avaient suggéré de précédentes rumeurs, l’Arc G3 Play miserait d’ailleurs sur une configuration proche de celle du Core Ultra 5 325, que l’on trouve sur de nombreux PC portables milieu de gamme. Parmi eux, l'Honor MagicBook 16 2026, que nous testions il y a quelques mois.

Cette nouvelle puce combinerait elle aussi un CPU regroupant 8 cœurs et 8 threads, et une partie graphique comprenant pour sa part 4 cœurs Xe3 seulement. À titre de comparaison, les puces Arc G3 et Arc G3 Extreme intègrent des parties graphiques nettement plus grosses, de 10 et 12 cœurs Xe3, respectivement.

Comme le souligne TechPowerUp, la répartition exacte des différents cœurs CPU de l’Arc G3 Play est encore sujette à caution. Les premières informations dont nous disposions faisaient état d’une configuration « 4+0+4+4 » (pour 4 cœurs hautes performances, aucun cœur haute efficacité, 4 cœurs très basse consommation et 4 cœurs graphiques).

Depuis quelques semaines, une nouvelle fuite du leaker Jaykihn tend plutôt à appuyer la piste d’une répartition 0+8+0+4 (aucun cœur hautes performances, 8 cœurs haute efficacité, aucun cœur très basse consommation et 4 cœurs graphiques) un peu plus modeste sur le plan CPU.

On suppose par ailleurs que la puce profitera d’un TDP compris entre 8 et 25 W, sans plus de détails à ce stade. Espérons que nous pourrons en apprendre plus à son sujet dans les prochaines semaines.