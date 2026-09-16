Ce choix rappelle forcément un précédent chez Intel. La marque avait déjà connu une situation comparable avec Meteor Lake-S : une déclinaison desktop ambitieuse avait été abandonnée avant que l'architecture ne fasse finalement ses débuts sur d'autres segments. La différence, ici, est que le projet 12 Xe3P ne disparaîtrait pas complètement. Il changerait simplement de génération.

Reste à savoir ce qu'Intel cherche réellement à faire avec une telle puce. Un iGPU de cette envergure pourrait intéresser les machines compactes, les PC de salon ou certaines configurations dépourvues de carte graphique dédiée. Il pourrait également permettre de jouer dans une certaine mesure sans GPU supplémentaire, à condition évidemment que les performances réelles des cœurs Xe3P soient à la hauteur. Sur le papier, l'évolution serait en tout cas considérable par rapport aux iGPU Intel plus conventionnels.

Pour l'instant, il convient toutefois de conserver une bonne dose de prudence. Intel n'a pas officiellement confirmé l'annulation de ce Nova Lake-S 12Xe, pas plus que son transfert vers Razor Lake-S. Ces informations reposent sur des fuites qui semblent fiables, mais qui restent, par nature, à confirmer. Si elles se vérifient, le constructeur ferait néanmoins un choix assez singulier : conserver l'idée d'un processeur à gros GPU intégré, mais demander aux utilisateurs d'attendre encore une génération avant de pouvoir en profiter.