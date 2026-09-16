Tant pis, tout porte à croire que l'idée d'un CPU desktop doté d'un puissant iGPU devra encore attendre au moins une génération chez Intel.
Le Nova Lake doté de 12 cœurs graphiques Xe3P ne serait finalement pas au programme d’Intel. Le constructeur aurait repoussé ce processeur ambitieux à la génération Razor Lake, laissant planer un sérieux air de déjà-vu.
Un processeur doté d'un puissant iGPU
Il devait être l’un des représentants les plus intrigants de la prochaine génération de processeurs de bureau Intel. Le Nova Lake équipé de 12 cœurs graphiques Xe3P semblait en effet vouloir rompre avec les modestes capacités graphiques intégrées auxquelles les processeurs desktop de la marque nous ont habitués.
Mais à en croire les informations rapportées par VideoCardz, cette déclinaison aurait tout simplement été retirée du programme Nova Lake-S pour être reportée à la génération suivante, Razor Lake-S. Sur le papier, l'idée avait pourtant de quoi séduire. Cette puce devait embarquer une partie graphique intégrée nettement plus musclée que celle généralement associée aux processeurs de bureau Intel.
Il ne s'agissait plus seulement d'afficher Windows, de décoder de la vidéo ou de faire tourner quelques applications 3D légères : avec ses 12 cœurs Xe3P, ce Nova Lake-S particulier aurait pu se rapprocher davantage de la philosophie d'une véritable APU. Les précédentes informations disponibles donnaient d'ailleurs une idée de l'ambition d'Intel. Le modèle concerné aurait été organisé autour de 8 P-Cores, 4 E-Cores et 4 LP-E-Cores, soit 16 cœurs CPU au total, auxquels s'ajouteraient donc les fameux 12 cœurs graphiques Xe3P.
Plus étonnant encore, la partie graphique aurait été suffisamment gourmande pour nécessiter une alimentation dédiée capable de lui fournir jusqu'à 65 W. Une configuration pour le moins inhabituelle sur un processeur de bureau grand public. Autrement dit, Intel semblait préparer quelque chose qui aurait pu changer sensiblement la perception de ses iGPU. Hélas, si le projet semble toujours dans les plans d'Intel, il serait donc maintenant associé à Razor Lake.
Intel décale encore son pari d'un iGPU massif
Le calendrier rend la nouvelle d'autant plus intéressante. Nova Lake représente la prochaine grande étape de la gamme Core Ultra desktop, tandis que Razor Lake doit lui succéder, au mieux en toute fin d'année prochaine.
Ce choix rappelle forcément un précédent chez Intel. La marque avait déjà connu une situation comparable avec Meteor Lake-S : une déclinaison desktop ambitieuse avait été abandonnée avant que l'architecture ne fasse finalement ses débuts sur d'autres segments. La différence, ici, est que le projet 12 Xe3P ne disparaîtrait pas complètement. Il changerait simplement de génération.
Reste à savoir ce qu'Intel cherche réellement à faire avec une telle puce. Un iGPU de cette envergure pourrait intéresser les machines compactes, les PC de salon ou certaines configurations dépourvues de carte graphique dédiée. Il pourrait également permettre de jouer dans une certaine mesure sans GPU supplémentaire, à condition évidemment que les performances réelles des cœurs Xe3P soient à la hauteur. Sur le papier, l'évolution serait en tout cas considérable par rapport aux iGPU Intel plus conventionnels.
Pour l'instant, il convient toutefois de conserver une bonne dose de prudence. Intel n'a pas officiellement confirmé l'annulation de ce Nova Lake-S 12Xe, pas plus que son transfert vers Razor Lake-S. Ces informations reposent sur des fuites qui semblent fiables, mais qui restent, par nature, à confirmer. Si elles se vérifient, le constructeur ferait néanmoins un choix assez singulier : conserver l'idée d'un processeur à gros GPU intégré, mais demander aux utilisateurs d'attendre encore une génération avant de pouvoir en profiter.