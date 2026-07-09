De nouvelles informations en provenance d'un informateur, souvent bien renseigné quand il s'agit d'Intel, nous permettent de cerner avec un peu plus de confiance la partie graphique intégrée aux références mobiles de la future gamme de processeurs Nova Lake. Voici ce que l'on apprend.
Nous vous parlions récemment de certaines spécifications attendues sur les références Nova Lake-S pour PC de bureau. Nous voici aujourd'hui face à des informations liées cette fois aux variantes mobiles, Nova Lake-H, de la future gamme de processeurs d'Intel, qui devraient prendre la relève des actuelles puces Panther Lake en début d'année 2027.
On apprend en l'occurrence du leaker Jaykihn, souvent au fait quand il s'agit d'Intel, que la firme miserait sur une partie graphique intégrée toujours plus musclée pour ses futures puces haut de gamme vouées aux PC portables.
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Vers un iGPU plus puissant, sous architecture Celestial ?
L'intéressé explique que les meilleures références Nova Lake-H profiteront d'un iGPU Xe3P regroupant 12 cœurs sous architecture Celestial. Cet iGPU remplacera, sur la prochaine génération de processeurs mobiles d'Intel, l'actuelle partie graphique B390 et ses 12 cœurs Xe3… qui développement actuellement le niveau de puissance d'une Xbox Series S au sein des Core Ultra X7 358H et Ultra X9 388H, notamment. Une partie graphique intégrée efficace, dont nous avons largement loué les performances ces derniers mois.
Intel prévoirait donc d'aller encore plus loin l'année prochaine, même s'il paraît à ce stade illusoire d'attendre des performances graphiques capables de rivaliser avec celles des nouvelles puces NVIDIA RTX Spark, annoncées au Computex et dont le lancement est prévu cet automne sur une première fournée de laptops certifiés.
Plus de puissance, oui, mais probablement pas partout !
Ce n'est pas tout à fait la première fois que nous entendons parler de cette nouvelle partie graphique dédiée aux processeurs mobiles Nova Lake. Il y a quelques mois, la publication de drivers Linux préliminaires consacrés justement à ces nouveaux processeurs avait laissé fuiter une mention « Xe3P_LPG » renvoyant au même iGPU. Les informations partagées par Jaykihn corroborent donc cette première piste sans toutefois nous en dire beaucoup plus sur les performances auxquelles s'attendre.
On découvre en revanche qu'Intel prévoirait d'étendre cette configuration graphique à au moins un APU de bureau Nova Lake, ce qui est plutôt inhabituel chez la firme. Cela méritera d'être surveillé. Sur le plan mobile, l'équipe bleue n'aurait cependant aucune intention d'étendre ces 12 cœurs GPU Xe3P à l'ensemble de la gamme.
Comme avec Panther Lake, les références d'entrée et milieu de gamme se contenteraient en effet de parties graphiques bien plus modestes, limitées cette fois à 2 ou 4 cœurs Xe3 « classiques », pour des performances graphiques vraisemblablement proches de celles offertes, par exemple, sur le Core Ultra 7 356H que nous testions récemment sur une machine très élégante (mais un peu décevante) : le HP OmniBook Ultra 14.