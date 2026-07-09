Ce n'est pas tout à fait la première fois que nous entendons parler de cette nouvelle partie graphique dédiée aux processeurs mobiles Nova Lake. Il y a quelques mois, la publication de drivers Linux préliminaires consacrés justement à ces nouveaux processeurs avait laissé fuiter une mention « Xe3P_LPG » renvoyant au même iGPU. Les informations partagées par Jaykihn corroborent donc cette première piste sans toutefois nous en dire beaucoup plus sur les performances auxquelles s'attendre.

On découvre en revanche qu'Intel prévoirait d'étendre cette configuration graphique à au moins un APU de bureau Nova Lake, ce qui est plutôt inhabituel chez la firme. Cela méritera d'être surveillé. Sur le plan mobile, l'équipe bleue n'aurait cependant aucune intention d'étendre ces 12 cœurs GPU Xe3P à l'ensemble de la gamme.

Comme avec Panther Lake, les références d'entrée et milieu de gamme se contenteraient en effet de parties graphiques bien plus modestes, limitées cette fois à 2 ou 4 cœurs Xe3 « classiques », pour des performances graphiques vraisemblablement proches de celles offertes, par exemple, sur le Core Ultra 7 356H que nous testions récemment sur une machine très élégante (mais un peu décevante) : le HP OmniBook Ultra 14.