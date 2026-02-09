Bien avant leur sortie, mais logiquement encore plus maintenant que les premiers PC sont disponibles, la gamme Intel Panther Lake fait parler d'elle et, aujourd'hui, c'est une fois encore sa solution graphique intégrée qui fait jaser.

Il faut effectivement savoir qu'à côté du duo de cœurs Cougar Cove / Darkmont pour un total de 16 cœurs sur le plus puissant des modèles – le Core Ultra 9 388H – la gamme Panther Lake introduit une nouvelle génération d'iGPU sur certaines référence, l'ARC B390 son maximum de 12 cœurs Xe3 pour aboutir à des performances rarement (jamais ?) vues sur des puces mobiles.