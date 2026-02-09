Intel semble clairement en mesure de bousculer plusieurs secteurs avec ses nouveaux processeurs Panther Lake et leur solution graphique intégrée.
Depuis déjà plusieurs années, Intel souffre. Elle souffre de ses propres errements technologiques, mais elle souffre aussi de la concurrence sur à peu près tout ses secteurs d'activité. Les processeurs Panther Lake semble devoir marquer un joli retour en force pour la firme américaine.
L'iGPU de Panther Lake promet beaucoup
Bien avant leur sortie, mais logiquement encore plus maintenant que les premiers PC sont disponibles, la gamme Intel Panther Lake fait parler d'elle et, aujourd'hui, c'est une fois encore sa solution graphique intégrée qui fait jaser.
Il faut effectivement savoir qu'à côté du duo de cœurs Cougar Cove / Darkmont pour un total de 16 cœurs sur le plus puissant des modèles – le Core Ultra 9 388H – la gamme Panther Lake introduit une nouvelle génération d'iGPU sur certaines référence, l'ARC B390 son maximum de 12 cœurs Xe3 pour aboutir à des performances rarement (jamais ?) vues sur des puces mobiles.
Que ce soit sur notre test de l'ASUS Zenbook Duo 2026 ou chez plusieurs de nos confrères, les premiers résultats graphiques du Core Ultra 9 388H sont plutôt conformes aux attentes : si Intel n'est pas en mesure d'affronter le Ryzen AI Max+ 395 d'AMD – dont la consommation n'a rien à voir – elle fait mieux que concurrencer le Ryzen AI 9 HX370.
À 25 W de puissance, la puce Inte signe des performances 163 % supérieures à celle du processeur AMD donné pour 24 W. Mieux, le Core Ultra X9 388H à 25 W est encore nettement devant le Ryzen AI 9 HX370 à 65 W.
Plus puissant qu'une GTX 1060 et une Xbox Series S
Toujours très entreprenants dans leurs tests, nos confrères de Digital Foundry sont allés un peu plus loin et ont donc cherché à voir comment se situe cette nouvelle solution graphique par rapport à des produits très connus.
Dans un premier temps, c'est donc à la console PlayStation 5 de Sony – non, pas le modèle Pro – que Digital Foundry a comparé le Core Ultra X9 388H. Ce n'est pas vraiment une surprise : la puce d'Intel est largement battue avec un avantage de 94 % pour la console de Sony : 55,25 images par secondes contre 28,5 ips dans des conditions assez similaires, sur le jeu Alan Wake 2.
En revanche, par rapport à une console un peu plus modeste, le Core Ultra 9 388H et son iGPU ARC B390 s'en sortent avec les honneurs. Richard Ledbetter du site Digital Foundry explique que les réglages ont été un peu compliqués alors que les développeurs d'Alan Wake 2 ont bien travaillé pour que le jeu s'ajuste au mieux aux capacité de la Series S, la « petite » Xbox de Microsoft.
En définitive, nos confrères soulignent qu'il est question de performances en hausse d'environ 3,9 % sur la configuration Panther Lake et que si l'écart peut sembler léger, il permet justement de profiter d'une expérience de jeu bien plus agréable car sensiblement plus stable que sur la console : Richard Ledbetter précise qu'il est parvenu à un 28,5 ips de moyenne.
L'un dans l'autre, nos confrères parviennent à la conclusion que la solution ARC B390 est donc plus rapide que cette Xbox Series S et que, par rapport à des cartes graphiques dédiées elle est débordée par la GeForce RTX 2060, mais l'emporte sans sourciller sur la GTX 1060 ou la Radeon RX 580. Pas mal, non ?