Intel n’avait jusqu’ici pas vraiment détaillé l’ordre dans lequel les différentes déclinaisons de Nova Lake feraient leur apparition. C’est désormais un peu plus clair, grâce à Robert Hallock.

Le vice-président et directeur général de l’activité « enthusiast » chez Intel a confirmé que le nouveau cœur CPU associé à cette génération arriverait d’abord sur les machines de bureau, avant de rejoindre, dans un second temps donc, les produits destinés aux centres de données. La déclaration est d’autant plus intéressante qu’elle intervient dans le contexte de l’annonce par AMD de son propre calendrier architectural.

Le concurrent historique d’Intel doit en effet introduire Zen 6 avec ses processeurs EPYC Venice destinés aux serveurs, avant de proposer cette nouvelle génération sur les processeurs grand public. Intel entend donc manifestement jouer la carte inverse et Robert Hallock n’a pas vraiment cherché à noyer le poisson.

En évoquant la stratégie d’AMD, le responsable Intel a lâché une petite phrase particulièrement révélatrice : « I have a new core. It’s coming to desktop first. » Une manière à peine voilée d’inviter les amateurs de hardware à tirer leurs propres conclusions. Reste qu'Intel n'a pas précisé le nom de ce nouveau cœur, ni détaillé ses caractéristiques techniques. L’entreprise confirme davantage une stratégie qu’une fiche technique. Pour le reste, il faudra encore se contenter des informations disponibles autour de Nova Lake et des différentes fuites qui circulent depuis plusieurs mois.