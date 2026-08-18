Alors qu'AMD utilise ses processeurs pour centre de données – EPYC – afin d'étrenner Zen 6, Intel emprunte une voie radicalement différente.
Si 2026 aura été une année très tranquille en annonces concrètes, 2027 nous promet une belle bagarre. D'un côté les processeurs Zen 6 d'AMD et de l'autre, les fameux Nova Lake d'Intel. En annonçant une sortie d'abord sur PC desktop, Intel confirme ses ambitions pour le marché des PC haut de gamme.
Nova Lake débutera donc sur nos PC de bureau
Intel n’avait jusqu’ici pas vraiment détaillé l’ordre dans lequel les différentes déclinaisons de Nova Lake feraient leur apparition. C’est désormais un peu plus clair, grâce à Robert Hallock.
Le vice-président et directeur général de l’activité « enthusiast » chez Intel a confirmé que le nouveau cœur CPU associé à cette génération arriverait d’abord sur les machines de bureau, avant de rejoindre, dans un second temps donc, les produits destinés aux centres de données. La déclaration est d’autant plus intéressante qu’elle intervient dans le contexte de l’annonce par AMD de son propre calendrier architectural.
Le concurrent historique d’Intel doit en effet introduire Zen 6 avec ses processeurs EPYC Venice destinés aux serveurs, avant de proposer cette nouvelle génération sur les processeurs grand public. Intel entend donc manifestement jouer la carte inverse et Robert Hallock n’a pas vraiment cherché à noyer le poisson.
En évoquant la stratégie d’AMD, le responsable Intel a lâché une petite phrase particulièrement révélatrice : « I have a new core. It’s coming to desktop first. » Une manière à peine voilée d’inviter les amateurs de hardware à tirer leurs propres conclusions. Reste qu'Intel n'a pas précisé le nom de ce nouveau cœur, ni détaillé ses caractéristiques techniques. L’entreprise confirme davantage une stratégie qu’une fiche technique. Pour le reste, il faudra encore se contenter des informations disponibles autour de Nova Lake et des différentes fuites qui circulent depuis plusieurs mois.
Intel entretient encore le suspense
Ce choix du desktop n’arrive pas de nulle part. Intel a déjà confirmé que Nova Lake faisait partie de sa feuille de route pour 2026, après Panther Lake. La génération doit couvrir plusieurs segments grand public et, bien sûr, aussi concerner le monde des serveurs.
Les informations apparues ces derniers mois permettent toutefois de dessiner un portrait de plus en plus précis de la future famille Core Ultra 400. Des processeurs Nova Lake-S ont notamment été repérés en phase de test avec 24 et 28 cœurs, tandis que la prise en charge de technologies comme AVX-512 et APX apparaît dans les environnements de validation. Des éléments à prendre avec précaution en attendant les publications officielles d'Intel.
Le calendrier, lui aussi, commence à prendre forme. Les informations disponibles évoquent une arrivée progressive des processeurs Nova Lake-S, avec des modèles 28 cœurs susceptibles d'ouvrir le bal avant d'autres références. Certaines fenêtres d’embargo s’étendent de début 2027 jusqu’au troisième trimestre, ce qui laisse entendre que la commercialisation de la famille pourrait être nettement plus étalée qu’un simple lancement unique.
Pour Intel, le message est donc plutôt clair : le desktop redevient un terrain d’expérimentation stratégique. Après plusieurs générations où les architectures mobiles, l’efficacité énergétique et les besoins des plateformes professionnelles ont largement dicté le rythme, le constructeur semble vouloir remettre les passionnés de PC au centre du jeu.
Bien sûr, il ne suffit pas d'annoncer ce genre de choses et Intel devra être en mesure de défier AMD et ses Zen 6 pour convaincre des usagers lassés par des années sans grande nouveauté. Nova Lake se doit d'être une génération réussie pour qu'Intel revienne dans la course.
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