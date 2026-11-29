Raptor Lake Next est une vraie/fausse nouvelle génération de CPU pour Intel : vraie car ce sont des processeurs inédits, mais fausse car il s'agit surtout de se baser sur Raptor Lake et sa compatibilité DDR4.
La DDR4 est actuellement sensiblement moins chère que la DDR5. S'il n'est pas question d'abandonner cette dernière – privilégiée sur les machines haut de gamme –, le retour de la DDR4 se confirme notamment sur des machines plus accessibles. Intel va donc relancer des processeurs compatibles DDR4.
Besoin de puces compatibles DDR4
Vous l'aurez peut-être remarqué, l'inflation autour de la DRAM aura davantage touché les technologies les plus modernes. Ainsi, le prix de la DDR5 a été très largement augmenté tandis que celui de la DDR4 reste plus raisonnable.
Attention, cela ne veut pas dire que la DDR4 n'a pas augmenté à son tour, mais la situation de cette génération de barrettes de RAM reste plus enviable que celle de la DDR5, et ça, cela n'a pas échappé à AMD ou Intel. Le premier a ainsi prolongé la durée de vie de sa plateforme AM4 qui fonctionne avec de la DDR4 pour le plus grand bonheur de ses usagers.
Côté Intel en revanche, c'est un peu plus compliqué car le groupe américain a basculé vers le « DDR5 only » avec l'architecture Arrow Lake. Au contraire d'AMD, Intel n'avait pas dans ses plans de technologie pour réutiliser la DDR4. Nous parlons au passé car en réalité l'équation n'était pas difficile à résoudre pour Intel : il suffisait de relancer une génération de puce antérieure.
Nous vous en parlons depuis avril dernier, Intel a décidé de (re)faire confiance à l'architecture Raptor Lake. C'est Robert Hallock lui-même qui l'avait indiqué à l'époque en expliquant que « Raptor Lake est un élément clé de notre stratégie, je tiens à le préciser […] Il reste très performant, même face à l'arrivée de plusieurs générations de matériel concurrent. Il est donc là pour durer.
La réalité est toutefois un tout petit peu différente. Intel mise bien sur Raptor Lake pour continuer à disposer de puces à même d'exploiter la DDR4 – tout en restant compatible DDR5 –, mais il est bel et bien question de mettre sur le marché de nouveaux processeurs.
Raptor Lake de retour… en mieux ?
Nous vous en parlions dès le mois de juin, Intel a dans ses cartons des puces inédites que plusieurs sources ont alors très vite baptisées « Core 200 Raptor Lake Next », sans toutefois qu'Intel confirme cette appellation.
En octobre d'ailleurs, il n'était déjà plus question de « Core 200 », mais de « Core 2000 » afin de coller à la nouvelle nomenclature imaginée par Intel. En revanche, la finalité reste la même : relancer des puces Raptor Lake afin de gérer la moins onéreuse DDR4 sur des PC plus accessibles. Mieux, ces puces étaient alors envisagées pour le début de l'année prochaine.
Nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup d'informations à donner en plus. Les rumeurs les plus récentes continuent à parler d'un lancement possible dès le mois de janvier 2027, c'est-à-dire avant la sortie de Nova Lake, mais Intel n'a pas encore confirmé ces informations. Ce qu'Intel a confirmé par contre, c'est l'existence de cette génération Raptor Lake Next.
Une confirmation qui intervient au travers de la publication de documents techniques sur le site même d'Intel. Des documents qui sont liés à la sortie d'une nouvelle version des pilotes de virtualisation d'affichage. Dès le titre, ces documents ne laissent guère de place au doute en expliquant que ces pilotes « prennent en charge les puces Bartlett Lake-S et les Raptor Lake-S NEXT ».
À plusieurs reprises dans sa documentation, Intel mentionne ainsi cette future génération de puces, mais – hélas – aucune donnée technique ni aucune dénomination commerciale ne sont données par le groupe américain. Bien sûr, il n'est pas non plus question de confirmer la possibilité d'un lancement dès le début de l'année prochaine. Patience, patience…