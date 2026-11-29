Vous l'aurez peut-être remarqué, l'inflation autour de la DRAM aura davantage touché les technologies les plus modernes. Ainsi, le prix de la DDR5 a été très largement augmenté tandis que celui de la DDR4 reste plus raisonnable.

Attention, cela ne veut pas dire que la DDR4 n'a pas augmenté à son tour, mais la situation de cette génération de barrettes de RAM reste plus enviable que celle de la DDR5, et ça, cela n'a pas échappé à AMD ou Intel. Le premier a ainsi prolongé la durée de vie de sa plateforme AM4 qui fonctionne avec de la DDR4 pour le plus grand bonheur de ses usagers.

Côté Intel en revanche, c'est un peu plus compliqué car le groupe américain a basculé vers le « DDR5 only » avec l'architecture Arrow Lake. Au contraire d'AMD, Intel n'avait pas dans ses plans de technologie pour réutiliser la DDR4. Nous parlons au passé car en réalité l'équation n'était pas difficile à résoudre pour Intel : il suffisait de relancer une génération de puce antérieure.

Nous vous en parlons depuis avril dernier, Intel a décidé de (re)faire confiance à l'architecture Raptor Lake. C'est Robert Hallock lui-même qui l'avait indiqué à l'époque en expliquant que « Raptor Lake est un élément clé de notre stratégie, je tiens à le préciser […] Il reste très performant, même face à l'arrivée de plusieurs générations de matériel concurrent. Il est donc là pour durer.

La réalité est toutefois un tout petit peu différente. Intel mise bien sur Raptor Lake pour continuer à disposer de puces à même d'exploiter la DDR4 – tout en restant compatible DDR5 –, mais il est bel et bien question de mettre sur le marché de nouveaux processeurs.