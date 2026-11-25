Que de mystère autour de la prochaine génération de processeurs signée Intel : le lancement pourrait finalement arriver en mars prochain.
Intel joue gros. Le lancement de son architecture Nova Lake sera l'occasion de se tester sur le marché du processeur grand public pour un groupe américain qui subit de plein fouet le recul du marché du PC domestique et la concurrence de son meilleur ennemi, AMD.
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Un événement presse fin février ?
À Clubic, nous parlons des puces Nova Lake depuis maintenant plusieurs mois et, pour être tout à fait honnête, les premières informations remontent même à plusieurs années. Mais, on commence enfin à avoir du très concret.
En effet, alors que certaines rumeurs évoquaient une possible présentation par Intel lors du CES 2027 qui se tiendra début janvier à Las Vegas, tout porte à croire que l'entreprise présidée par Lip-Bu Tan se dirige vers un lancement commercial un peu plus tardif. Cela dit, l'un ne contredit pas forcément l'autre, le site VideoCardz précise justement les choses.
À en croire notre confrère, plusieurs médias auraient été contactés par Intel afin de vérifier qu'ils soient bien disponibles pour un événement autour de sa prochaine génération de processeurs desktop. VideoCardz souligne qu'il s'agit d'un événement d'une durée de quatre jours, organisé à Berlin, et que cela se passerait au cours de la dernière semaine de février.
Un événement allemand qui n'empêcherait pas la tenue d'une présentation officielle lors du CES de Las Vegas six semaines plus tôt, au contraire. Intel aurait alors dans l'idée de, d'abord, présenter la nouvelle génération de puces, en grande pompe, dans le Nevada.
Une présentation en deux temps pour Nova Lake
Dans un second temps, Intel réunirait la presse internationale à Berlin pour un événement plus technique, comme le groupe américain a déjà pu le faire par le passé afin de décortiquer la nouvelle architecture.
Cet événement serait aussi bien plus proche du lancement officiel et, donc, de la commercialisation des puces Nova Lake, laquelle pourrait intervenir au cours du mois de mars. VideoCardz souligne qu'un tel calendrier coïnciderait avec les informations reçues dès le mois de juillet : il était alors question d'un lancement en plusieurs étapes pour cette nouvelle génération.
Le premier processeur Nova Lake prévu serait donc le modèle 28 cœurs qui pourrait débouler dans la foulée de cet événement allemand. D'autres modèles seraient ensuite prévus par Intel, tout au long de l'année 2027. Le navire amiral de cette nouvelle génération Nova Lake, le surpuissant modèle 52 cœurs, ne débarquerait pour sa part pas avant le mois de septembre.
Gardez bien à l'esprit que ces différents éléments de calendrier n'ont jamais été confirmés de quelque manière que ce soit par Intel. Toutefois, nos confrères n'ont pas l'habitude de relayer ce genre d'informations sans de solides éléments. Tout porte à croire que deux rendez-vous sont donc pris avec Intel : début janvier et fin février.