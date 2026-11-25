À Clubic, nous parlons des puces Nova Lake depuis maintenant plusieurs mois et, pour être tout à fait honnête, les premières informations remontent même à plusieurs années. Mais, on commence enfin à avoir du très concret.

En effet, alors que certaines rumeurs évoquaient une possible présentation par Intel lors du CES 2027 qui se tiendra début janvier à Las Vegas, tout porte à croire que l'entreprise présidée par Lip-Bu Tan se dirige vers un lancement commercial un peu plus tardif. Cela dit, l'un ne contredit pas forcément l'autre, le site VideoCardz précise justement les choses.

À en croire notre confrère, plusieurs médias auraient été contactés par Intel afin de vérifier qu'ils soient bien disponibles pour un événement autour de sa prochaine génération de processeurs desktop. VideoCardz souligne qu'il s'agit d'un événement d'une durée de quatre jours, organisé à Berlin, et que cela se passerait au cours de la dernière semaine de février.

Un événement allemand qui n'empêcherait pas la tenue d'une présentation officielle lors du CES de Las Vegas six semaines plus tôt, au contraire. Intel aurait alors dans l'idée de, d'abord, présenter la nouvelle génération de puces, en grande pompe, dans le Nevada.