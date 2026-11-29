Plusieurs indices pointent maintenant vers le lancement d'un processeur Intel spécifiquement conçu pour les joueurs. Un lancement qui ne devrait pas intervenir avant plus d'un an cependant.
Alors que la génération de processeurs Nova Lake n'est pas encore distribuée, Intel travaille évidemment déjà aux gammes suivantes. De plus en plus d'informations concernent ainsi Razor Lake, dont la sortie semble prévue pour la fin de l'année 2027 ou, plus vraisemblablement, début 2028.
Venir titiller AMD et ses CPU X3D
Si tout se passe comme les bruits de couloir le laissent supposer, Intel va organiser un événement, en Allemagne, pour présenter l'architecture de CPU Nova Lake à la fin du mois de février.
Pourtant, dans le même temps, les rumeurs se multiplient autour de la génération suivante, Razor Lake. Intel ne s'est pas encore trop penché sur cette génération, si ce n'est pour préciser que l'intelligence artificielle sera l'un des principaux points d'amélioration. Il a ainsi déjà été évoqué un objectif de puissance de 700 TOPS pour cette architecture Razor Lake.
Parallèlement à cette quête de puces ultra-puissantes pour conquérir les différents secteurs du marché de l'intelligence artificielle, Intel semble aussi vouloir concurrencer AMD sur le marché des joueurs. Avec les processeurs X3D, AMD dispose d'une arme qui fait clairement envie chez Intel : un cache de troisième niveau surdimensionné dont sont friands les gros jeux.
Les processeurs X3D – notamment les Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 7800X3D et Ryzen 7 9800X3D/9850X3D – trustent ainsi les configurations à destination des gamers chez tous les intégrateurs et ce n'est pas la sortie de la gamme Arrow Lake qui a vraiment permis d'inverser la tendance.
12 cœurs Coyote Cove et 120 Mo de cache L3 bLLC
Depuis déjà quelques semaines, nous parlons d'un hypothétique processeur qu'Intel aurait en projet pour, justement, venir titiller AMD et ses puces X3D. Un processeur Razor Lake à propos duquel les indices se multiplient.
Il y a seulement quelques jours, nous avions eu des précisions de la part de Jaykihn sur la plateforme X. Il expliquait alors qu'Intel envisageait la conception d'un processeur Razor Lake basé sur 12 cœurs performants Coyote Cove, mais sans aucun cœur efficace ou très basse consommation. Un processeur tout entier tourné vers les cœurs performants, les meilleurs pour le jeu vidéo.
Mieux, Jaykihn avait souligné que cette puce aurait aussi droit au traitement « cache de troisième niveau boosté » à la manière de ce que l'on trouve chez AMD. Ce cache boosté à la sauce Intel se nomme bLLC, mais nous n'en savions alors pas davantage. C'est là qu'intervient la nouvelle publication de Jaykihn qui semble avoir pu creuser un peu la question.
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, toujours sur la plateforme X, il a précisé le détail de trois références à venir chez Intel. Un processeur Nova Lake-S est organisé avec 8 cœurs performants (8P) et 16 cœurs efficaces (16E) avec, en plus, un cache bLLC de 144 Mo. Il est aussi question d'un CPU Razor Lake-S organisé de la même manière (8P + 12E + 144 Mo bLLC).
Plus important pour la question de ce processeur à destination des joueurs, Jaykihn explique que le Razor Lake-S 12P serait pour sa part équipé d'un cache bLLC un peu moins important : on parle de « seulement » 120 Mo. Notez que d'autres informations ont été confirmées : ce Razor Lake-S 12P serait gravé via l'Intel 18A-P quand les autres Razor Lake seraient en TSMC N2P.
Enfin, il est question d'un die de 140 mm² pour cette puce qui, décidément, semble de plus en plus ressembler à un processeur idéal pour les joueurs… Si les performances suivent, cela va sans dire.