Si tout se passe comme les bruits de couloir le laissent supposer, Intel va organiser un événement, en Allemagne, pour présenter l'architecture de CPU Nova Lake à la fin du mois de février.

Pourtant, dans le même temps, les rumeurs se multiplient autour de la génération suivante, Razor Lake. Intel ne s'est pas encore trop penché sur cette génération, si ce n'est pour préciser que l'intelligence artificielle sera l'un des principaux points d'amélioration. Il a ainsi déjà été évoqué un objectif de puissance de 700 TOPS pour cette architecture Razor Lake.

Parallèlement à cette quête de puces ultra-puissantes pour conquérir les différents secteurs du marché de l'intelligence artificielle, Intel semble aussi vouloir concurrencer AMD sur le marché des joueurs. Avec les processeurs X3D, AMD dispose d'une arme qui fait clairement envie chez Intel : un cache de troisième niveau surdimensionné dont sont friands les gros jeux.

Les processeurs X3D – notamment les Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 7800X3D et Ryzen 7 9800X3D/9850X3D – trustent ainsi les configurations à destination des gamers chez tous les intégrateurs et ce n'est pas la sortie de la gamme Arrow Lake qui a vraiment permis d'inverser la tendance.