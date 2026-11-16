Non, vous ne faites pas erreur, la prochaine architecture CPU d'Intel est bel et bien Nova Lake, qui devrait être présentée officiellement en début d'année prochaine pour une commercialisation dans la foulée.

Reste que, pour le moment, Intel se montre particulièrement discret, même si plusieurs rumeurs font tout de même parler de cette prochaine génération. Nous avons ainsi appris que sur des échantillons de test, un Core Ultra 4000 doté de 28 cœurs s'est montré autour de 20 % plus performant que le Core Ultra 9 285K, actuel fer-de-lance des puces Intel grand public.

Nous avons aussi appris que la gestion du throttling devrait être bien plus subtile avec, notamment, un possible maintien de hautes fréquences de fonctionnement même en cas de forte montée en température. Il ne s'agit là encore que d'une rumeur, mais elle évoque la possibilité que les Core Ultra 4000 restent à 5,1 GHz même en dépassant les 90°C.

Cela dit, la machine à rumeurs tourne, en ce moment, essentiellement pour la génération d'après, l'architecture Razor Lake sur laquelle Intel travaille bien sûr d'arrache-pied et qui ne devrait pas nous arriver avant 2028, sans doute plutôt au cours du second semestre de l'année.