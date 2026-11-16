Et si un processeur Razor Lake venait à complètement se passer des cœurs efficaces et basse consommation pour n'avoir que des cœurs performants et un cache boosté au bLLC ? Ça pourrait faire un joli CPU de joueurs.
Les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas autour de la génération de processeurs Razor Lake qu'Intel n'entend pas commercialiser avant, au mieux, 2028. Un modèle devrait plus particulièrement intéresser les joueurs avec son organisation autour de 12 cœurs performants.
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Razor Lake toujours attendu courant 2028
Non, vous ne faites pas erreur, la prochaine architecture CPU d'Intel est bel et bien Nova Lake, qui devrait être présentée officiellement en début d'année prochaine pour une commercialisation dans la foulée.
Reste que, pour le moment, Intel se montre particulièrement discret, même si plusieurs rumeurs font tout de même parler de cette prochaine génération. Nous avons ainsi appris que sur des échantillons de test, un Core Ultra 4000 doté de 28 cœurs s'est montré autour de 20 % plus performant que le Core Ultra 9 285K, actuel fer-de-lance des puces Intel grand public.
Nous avons aussi appris que la gestion du throttling devrait être bien plus subtile avec, notamment, un possible maintien de hautes fréquences de fonctionnement même en cas de forte montée en température. Il ne s'agit là encore que d'une rumeur, mais elle évoque la possibilité que les Core Ultra 4000 restent à 5,1 GHz même en dépassant les 90°C.
Cela dit, la machine à rumeurs tourne, en ce moment, essentiellement pour la génération d'après, l'architecture Razor Lake sur laquelle Intel travaille bien sûr d'arrache-pied et qui ne devrait pas nous arriver avant 2028, sans doute plutôt au cours du second semestre de l'année.
Une puce dotée de 12 cœurs performants + bLLC
Il y a seulement quelques semaines, c'est Intel lui-même qui a confirmé cette disponibilité au cours de l'année 2028. Cho Min-sung – directeur exécutif chez Intel Corée – l'a indiqué au cours de la conférence Semiconductors Powering Humanoids, organisée en Corée du Sud le 16 octobre dernier.
Là, il a précisé que la génération Razor Lake allait permettre à Intel de se montrer encore plus performant sur la robotique et l'intelligence artificielle avec une puissance estimée à 700 TOPS sur cette génération. Des TOPS, c'est bien, mais Razor Lake semble aussi devoir être une génération à destination des joueurs avec, notamment, un CPU doté de 12 cœurs graphiques Xe3P.
Dans le même ordre d'idées, il semblerait qu'Intel envisage un processeur sensiblement différent de ses habitudes. L'information – toujours une rumeur, entendons-nous bien – est diffusée par Jaykihn sur la plateforme X. Il estime effectivement qu'Intel prépare une puce Razor Lake faisant complètement l'impasse sur tout ce qui est cœurs efficaces ou basse consommation.
De fait, ce processeur ne serait composé que de cœurs performants, des modèles Coyote Cove qui seront introduits par la génération Nova Lake. La puce en compterait 12 et elle aurait en plus droit au traitement « cache de troisième boosté » via la technologie bLLC. L'un dans l'autre, difficile de ne pas voir dans ce processeur Razor Lake une puce à destination des joueurs, un modèle clairement concurrent des Ryzen X3D d'AMD.
En outre, il serait question de graver ce processeur selon le procédé Intel 18A alors que les autres Razor Lake devaient plutôt exploiter le procédé N2P de TSMC. En tout cas, c'est ce que laissaient entendre de précédentes rumeurs. Car, ne l'oublions pas, tout cela n'a rien d'officiel et d'ici à la sortie effective de ces puces, les choses ont largement le temps de changer.