Pièce par pièce, le puzzle Nova Lake se complète alors qu'Intel devrait faire les présentations officielles avant la fin de l'année pour un lancement au cours du premier trimestre 2027.
Jamais les fuites autour des futurs processeurs Intel Nova Lake n'ont évoqué de manière aussi claire une référence de la gamme. Un mystérieux Core Ultra 9 4950K a pourtant bien été mentionné par certaines sources : Intel pourrait revenir à une nomenclature à quatre chiffres.
Un Core Ultra 9 4950K déjà testé en interne ?
Intel serait actuellement en train de tester un processeur Nova Lake-S portant la référence Core Ultra 9 4950K. L'information provient de LC Tech Leaks, qui évoque une puce destinée aux futures cartes mères Z990. Le processeur compterait 28 cœurs, avec une configuration annoncée en 8 cœurs performants et 20 cœurs efficaces. Il aurait obtenu un score proche de 1 000 points en single-thread et de 20 000 points en multi-thread sous CPU-Z.
Au-delà des scores, si la référence « 4950K » venait à se confirmer, elle marquerait surtout une nouvelle évolution dans la manière dont Intel nomme ses processeurs de bureau. Avec les Core Ultra 200 actuels, le constructeur utilise notamment des références comme le Core Ultra 9 285K. Nova Lake, qui doit correspondre à la série Core Ultra 400, pourrait donc passer à des numéros à quatre chiffres.
Ce ne serait pas tout à fait une première pour Intel. On se souvient par exemple qu'en 2013 – avec la sortie des processeurs Core de 4ᵉ génération, les Haswell – Intel avait déjà utilisé une nomenclature à quatre chiffres. Par ailleurs, le terme de série 4 pour Nova Lake serait logique : Intel a déjà laissé apparaître cette appellation et Panther Lake appartient à la série 3.
Une remarque cependant, rien ne dit que ce Core Ultra 9 4950K est le nom commercial définitif envisagé par Intel. Nova Lake est encore trop loin de son lancement pour que les échantillons de qualification soient distribués. Les références utilisées durant les phases de test internes peuvent donc évoluer avant la commercialisation. Selon Gotou_3rd, en revanche, le principe d'une numérotation à quatre chiffres serait bien réel.
Des performances prometteuses
Sur le papier, les résultats CPU-Z associés à cette fuite sont aussi très intéressants. La puce aurait donc atteint environ 1 000 points en single-thread et 20 000 points en multi-thread. VideoCardz souligne que le score multi-thread serait supérieur à celui des processeurs de bureau actuellement présents dans son classement CPU-Z, après limitation de la comparaison aux modèles disposant de 32 threads.
À titre de comparaison, le Ryzen 9 9950X3D2 est crédité de 17 294 points dans cette sélection, devant le Ryzen 9 9950X3D avec 17 005 points et le Ryzen 9 9950X avec 16 935 points. Ces chiffres donnent donc une première idée du niveau de performances de la génération Nova Lake-S, même s'il faut évidemment éviter d'en tirer des conclusions définitives à partir d'un unique résultat provenant d'une fuite.
La prudence reste d'autant plus de mise que le matériel lui-même n'a pas encore atteint son stade final. LC Tech Leaks dispose néanmoins d'un certain historique sur la prochaine plateforme de bureau d'Intel : le leaker avait déjà montré du matériel associé aux futures cartes mères Z990 et partagé des informations sur leur alimentation.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.