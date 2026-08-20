Au-delà des scores, si la référence « 4950K » venait à se confirmer, elle marquerait surtout une nouvelle évolution dans la manière dont Intel nomme ses processeurs de bureau. Avec les Core Ultra 200 actuels, le constructeur utilise notamment des références comme le Core Ultra 9 285K. Nova Lake, qui doit correspondre à la série Core Ultra 400, pourrait donc passer à des numéros à quatre chiffres.

Ce ne serait pas tout à fait une première pour Intel. On se souvient par exemple qu'en 2013 – avec la sortie des processeurs Core de 4ᵉ génération, les Haswell – Intel avait déjà utilisé une nomenclature à quatre chiffres. Par ailleurs, le terme de série 4 pour Nova Lake serait logique : Intel a déjà laissé apparaître cette appellation et Panther Lake appartient à la série 3.

Une remarque cependant, rien ne dit que ce Core Ultra 9 4950K est le nom commercial définitif envisagé par Intel. Nova Lake est encore trop loin de son lancement pour que les échantillons de qualification soient distribués. Les références utilisées durant les phases de test internes peuvent donc évoluer avant la commercialisation. Selon Gotou_3rd, en revanche, le principe d'une numérotation à quatre chiffres serait bien réel.