Le constructeur chinois Chuwi a lancé un nouveau PC portable convertible « miniature », s'articulant autour d'un écran compact de 10,51 pouces et d'un processeur Intel pas si courant… pour moins de 600 euros en tarif recommandé.
Dans le sillage du MacBook Neo s'avancent maintenant plusieurs PC portables intéressants à moins de 800 euros. En dépit du superbe coup d'épée dans l'eau que représente déjà en France le nouveau Dell XPS 13 (lancé à 800 dollars outre-Atlantique, mais à plus de 1000 euros dans l'Hexagone), un nombre croissant d'appareils souhaitent désormais proposer un bien meilleur rapport qualité / prix sur l'entrée de gamme.
On pense notamment au nouveau Acer Swift Air, à l'ASUS ZenBook 14 2026 ou encore à certains modèles des constructeurs chinois Tecno et Chuwi. Nous vous parlions ainsi récemment du Chuwi UniBook, mais un PC convertible plus compact est à présent, aussi, proposé par la marque : le petit MiniBook X.
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Moins de 600 euros…
Affiché en Europe à 589 euros sur la boutique officielle de Chuwi, l'appareil commencera à être livré à compter du 20 août prochain. Il profite actuellement d'une offre de lancement faisant tomber son tarif à 469 euros. Un tarif attractif qui n'est pas sans induire quelques compromis, mais commençons plutôt par les bonnes nouvelles.
Le Chuwi MiniBook X s'appuie sur un élégant châssis en alliage d'aluminium de seulement 920 grammes (pour 11 mm d'épaisseur au point le plus épais). Fait de plus en plus rare à ce prix, l'appareil dispose aussi de 16 Go de mémoire vive (LPDDR4X) et d'un SSD de 512 Go (sous la forme d'une barrette M2 PCIe Gen 4).
On y trouve également un écran tactile à bordures amincies de 10,51 pouces. Ce petit écran, conçu pour basculer autour du clavier, affiche une définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels) ainsi qu'un ratio 16:10. Il couvre par ailleurs 100% du spectre sRGB mais s'en tient en revanche à 300 cd/m² de luminance maximale.
… mais pas mal de compromis
Du côté des compromis, le petit MiniBook X adopte un processeur Intel U300. Cette puce Raptor Lake, assez peu courante, date de 2023. Elle regroupe seulement 5 cœurs et 6 threads cadencés à un maximum de 4,40 GHz, 8 Mo de cache et une partie graphique UHD Graphics minimaliste (48 unités d'exécution à 1,10 GHz).
La puce dispose d'un TDP par défaut de 15 W et se trouve donc refroidie par un système de dissipation actif (un seul petit ventilateur) sur le Chuwi MiniBook X, qui se destine en priorité donc aux usages bureautiques et multimédia basiques. Rien de surprenant ici.
Le PC se contente par ailleurs d'une petite batterie de 28,8 Wh (Chuwi ne donne pas d'estimation concernant l'autonomie), de deux ports USB-C (assortis d'une prise Jack 3,5 mm) en guise de connectiques, d'un modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 et d'une webcam 2 Mpx.