Affiché en Europe à 589 euros sur la boutique officielle de Chuwi, l'appareil commencera à être livré à compter du 20 août prochain. Il profite actuellement d'une offre de lancement faisant tomber son tarif à 469 euros. Un tarif attractif qui n'est pas sans induire quelques compromis, mais commençons plutôt par les bonnes nouvelles.

Le Chuwi MiniBook X s'appuie sur un élégant châssis en alliage d'aluminium de seulement 920 grammes (pour 11 mm d'épaisseur au point le plus épais). Fait de plus en plus rare à ce prix, l'appareil dispose aussi de 16 Go de mémoire vive (LPDDR4X) et d'un SSD de 512 Go (sous la forme d'une barrette M2 PCIe Gen 4).

On y trouve également un écran tactile à bordures amincies de 10,51 pouces. Ce petit écran, conçu pour basculer autour du clavier, affiche une définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels) ainsi qu'un ratio 16:10. Il couvre par ailleurs 100% du spectre sRGB mais s'en tient en revanche à 300 cd/m² de luminance maximale.