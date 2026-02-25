Le constructeur chinois Tenku a lancé un nouveau mini-PC portable à écran réversible. Baptisé Pocket 8, cet amusant petit convertible se contente toutefois d'une fiche technique désormais bien connue, mais aussi d'un design vu et revu sur ce segment du marché… petit lui aussi.
Rien de très nouveau sous le soleil pour Tenku et son petit Pocket 8. Lancé il y a peu, ce PC portable miniature de seulement 8 pouces reprend à son compte un design convertible déjà aperçu chez la concurrence, notamment au travers du X+ Picolo, que vous aviez d'ailleurs peut-être vu passer dans nos colonnes.
Un Core i3-N305 aux manettes
Les deux appareils partagent en effet quasiment le même châssis en aluminium de 200,6 x 130 ,6x 17,9 mm pour 658 grammes, le même clavier avec trackpoint, quasiment les mêmes connectiques (on gagne toutefois des ports USB-A 3.2 Gen 1 plus rapides), la même connectivité (Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2) et le même écran Full HD IPS pouvant se retourner à 360 degrés autour du clavier. Bref, pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent.
Sur le plan CPU, même combat. On retrouve ici aussi un Core i3-N305 à 8 cœurs et 8 threads cadencés à un maximum de 3,8 GHz. Cette puce dispose, pour rappel, d'une partie graphique Intel UHD Graphics minimaliste, cadencée pour sa part à 1,25 GHz. L'ensemble est appuyé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5-4800. Un luxe par les temps qui courent. Tandis qu'un SSD de 512 Go est installé à l'intérieur de ce petit appareil, au même titre qu'une batterie de 3 800 mAh censée offrir jusqu'à 6 heures d'autonomie.
Taille XS, prix M
Côté prix, le Tenku Pocket 8 est affiché à un tarif de 94 800 yens au Japon, taxes incluses, soit environ 513 euros. À titre de comparaison, le X+ Picolo évoqué plus haut est affiché, de son côté, à 530 euros.
Pour l'anecdote, notez enfin qu'il existe (évidemment) plus petit encore que ce « nouveau » Tenku Pocket 8. Nous vous parlions par exemple il y a quelques mois du Piccolo Series71, un PC portable lilliputien aux faux airs de ThinkPad.