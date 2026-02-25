Les deux appareils partagent en effet quasiment le même châssis en aluminium de 200,6 x 130 ,6x 17,9 mm pour 658 grammes, le même clavier avec trackpoint, quasiment les mêmes connectiques (on gagne toutefois des ports USB-A 3.2 Gen 1 plus rapides), la même connectivité (Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2) et le même écran Full HD IPS pouvant se retourner à 360 degrés autour du clavier. Bref, pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent.

Sur le plan CPU, même combat. On retrouve ici aussi un Core i3-N305 à 8 cœurs et 8 threads cadencés à un maximum de 3,8 GHz. Cette puce dispose, pour rappel, d'une partie graphique Intel UHD Graphics minimaliste, cadencée pour sa part à 1,25 GHz. L'ensemble est appuyé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5-4800. Un luxe par les temps qui courent. Tandis qu'un SSD de 512 Go est installé à l'intérieur de ce petit appareil, au même titre qu'une batterie de 3 800 mAh censée offrir jusqu'à 6 heures d'autonomie.