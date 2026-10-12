L'équipe a partagé une bonne nouvelle dans un récent message paru sur Reddit : « Nos fonctionnalités Better Together (Continuer, Caster mes applications, Accès rapide et Synchronisation des notifications) arrivent sur les téléphones Samsung fonctionnant sous One UI 9.0 (Android 17). » Ces smartphones vont donc pouvoir reprendre sur l'ordinateur une tâche commencée sur téléphone et vice et versa, mais aussi, afficher leurs applis sur Googlebook, accéder rapidement à leur téléphone depuis leur PC ou encore recevoir des notifications sur cet appareil.