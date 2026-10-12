Bonne nouvelle pour les possesseurs de smartphones Samsung sous One UI 9.0 : ces appareils sont dès cette semaine pris en charge par les Googlebook.
Présentés en détail en septembre dernier et lancés début octobre, les Googlebook ont connu un démarrage un peu compliqué. Ces ordinateurs, qui doivent, à terme, succéder aux Chromebook, ont rencontré des pannes sur Acer mais aussi des ralentissements chez Intel.
Côté téléphonie, les smartphones Samsung Galaxy ne pouvaient pas utiliser les fonctions de liaison avec l'ordinateur, au grand dam des utilisateurs. Un tort qui est désormais en cours de réparation.
Les Samsung Galaxy enfin pris en charge par les Googlebooks
L'arrivée des Googlebook sur le marché a été source de déception pour les propriétaires de Samsung : impossible, en effet, d'utiliser les fonctions « Better Together » de ces ordinateurs portables. La grogne n'a pas tarder à monter et un utilisateur a même renvoyé son appareil fraîchement reçu à l'expéditeur. Heureusement, Google a su réagir rapidement.
L'équipe a partagé une bonne nouvelle dans un récent message paru sur Reddit : « Nos fonctionnalités Better Together (Continuer, Caster mes applications, Accès rapide et Synchronisation des notifications) arrivent sur les téléphones Samsung fonctionnant sous One UI 9.0 (Android 17). » Ces smartphones vont donc pouvoir reprendre sur l'ordinateur une tâche commencée sur téléphone et vice et versa, mais aussi, afficher leurs applis sur Googlebook, accéder rapidement à leur téléphone depuis leur PC ou encore recevoir des notifications sur cet appareil.
Ces fonctions sont bien sûr ouvertes aux Google Pixel, mais aussi à d'autres marques, comme Xiaomi, Oppo, OnePlus, Motorola, Lenovo, et bien d'autres, à condition que le téléphone soit bien sous Android 17.
Dans le même temps, le géant de Mountain View en a aussi profité pour réduire le nombre d'étapes qui permettent d'associer les téléphones aux Googlebook et corriger quelques bugs : « La mise à jour aidera également à améliorer certains problèmes de timing où le code QR de configuration reste à l'écran après la configuration du téléphone », a-t-il notamment précisé.
Que faire en cas de problème persistant ?
Dans le cas où votre Samsung peinerait toujours à communiquer avec votre Googlebook et que les fonctionnalités « Better Together » ne marcheraient toujours pas, Google vous invite à :
- Vérifier dans vos paramètres que votre téléphone est bien sous Android 17 ;
- Vous assurer que votre Googlebook et votre téléphone Samsung sont bien connectés au même compte Google, avec le Bluetooth et le Wi-Fi activés (un réseau domestique privé est notamment nécessaire). En revanche, votre VPN et et votre bloqueur de pub doivent être suspendus ;
- Vous assurer que les services Google Play sont bien en version 26.37 ou supérieure et que les services multi-appareils sont bien en version 1.0.1346 ou supérieure ;
- Vous rendre dans « Services multi-appareils » > « Continuer activité » et vérifier que les interrupteurs Tâches, Applications, Notifications, Partage de fichiers et médias sont bien tous activés.
Il ne restera plus ensuite qu'à redémarrer votre téléphone et votre Googlebook pour que la connexion se fasse.
Si vous avez toujours des problèmes pour connecter votre Samsung à votre tout nouveau Googlebook après cette configuration, pas de panique : cela veut sans doute dire que la mise à jour ne vous est pas encore parvenue. Elle devrait être disponible dans les prochains jours. Patience…