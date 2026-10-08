À peine lancée, la série Googlebook est déjà victime de ses premiers problèmes. C'est Acer qui ouvre ce malheureux bal, avec un problème bien embêtant pour ceux qui souhaitent ne serait-ce qu'utiliser la machine.
Le Acer Googlebook 14, disponible depuis moins d'une semaine à un tarif attractif, rencontre déjà des problèmes chez certains utilisateurs. Certains internautes indiquent que leur ordinateur est bloqué et redémarre sans cesse.
Depuis le lancement de la gamme, cinq machines Googlebooks ont été proposées à la vente. Le modèle de chez Acer est à la fois le moins cher, mais aussi le seul appareil convertible disponible.
Une mise à jour et il redémarre en boucle
Au moins quatre utilisateurs sur Reddit ont signalé ce problème. Le dysfonctionnement se manifeste par l'affichage de l'écran d'accueil Acer, suivi de l'affichage d'un écran "Updating" (mise à jour en cours) pendant une dizaine de secondes, avant que l'appareil ne redémarre et ne répète ce cycle indéfiniment.
L'un des utilisateurs concernés explique que le phénomène s'est déclenché après l'allumage de l'ordinateur, la connexion de son téléphone et l'acceptation d'une mise à jour du système. Après avoir constaté ces redémarrages en boucle pendant une heure, il a tenté de déverrouiller puis de verrouiller à nouveau le bootloader, sans résultat. Il a ensuite rapporté l'appareil en magasin. Comble de la malchance, aucun appareil de remplacement n'était disponible en stock.
Un autre propriétaire a voulu restaurer sa machine, mais l'opération n'a pas pu s'effectuer, en raison d'un message indiquant "ni internet partition" (absence de partition internet). Et pour réinitialiser la machine via une clé USB ? Impossible, faute de fichiers disponibles pour ce faire. Ce n'est pas le premier problème de la série Googlebooks, après des ralentissements sur les modèles Intel précédemment signalés.
Une procédure de dépannage sans effet
Mishaal Rahman, employé chez Google, a suggéré une manipulation pour tenter de résoudre le problème. La méthode consiste à débrancher tous les périphériques USB, puis à accéder au menu de récupération en maintenant les touches Échap et F2 enfoncées tout en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. Depuis le menu "Avancé", l'utilisateur doit déverrouiller le bootloader, puis le verrouiller à nouveau après le redémarrage, avant de choisir l'option de démarrage depuis le disque interne.
Bien que bienvenue, cette procédure n'a pas permis de débloquer les appareils des utilisateurs concernés.
Bien que ces ordinateurs soient commercialisés depuis moins d'une semaine, le fait qu'au moins quatre utilisateurs signalent le même dysfonctionnement suggère qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Acer et Google devraient trouver une solution dans les jours à venir.