L'un des utilisateurs concernés explique que le phénomène s'est déclenché après l'allumage de l'ordinateur, la connexion de son téléphone et l'acceptation d'une mise à jour du système. Après avoir constaté ces redémarrages en boucle pendant une heure, il a tenté de déverrouiller puis de verrouiller à nouveau le bootloader, sans résultat. Il a ensuite rapporté l'appareil en magasin. Comble de la malchance, aucun appareil de remplacement n'était disponible en stock.