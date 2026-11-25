Un commentaire qui ne surprendra personne, mais qui confirme le bouleversement à l'œuvre sur le marché du PC avec l'inflation sur la RAM.
ASUS – comme tant d'autres – ne peut faire grimper indéfiniment les prix et mise donc logiquement sur la baisse des caractéristiques techniques des PC, en particulier sur l'entrée de gamme. Re-bonjour les configurations à base de, seulement, 8 Go de mémoire vive.
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Explosion du prix de la DRAM
Depuis maintenant plus d'un an, nous vous parlons de l'augmentation du prix de la DRAM en général et des barrettes de DDR5 en particulier. Une inflation qui ne semble pas devoir se démentir à l'approche de la nouvelle année.
Au contraire même, alors que l'on ne parlait d'abord « que » de hausses de l'ordre de 50 à 100 %, il a très vite fallu revoir ces chiffres. Aujourd'hui, il est davantage question d'un triplement, voire d'un quadruplement du prix des kits de mémoire vive (+400 % !). Forcément, cela a un impact sur les configurations vendues par les principaux fabricants à travers le monde.
Dans un premier temps, les constructeurs ont plutôt eu tendance à simplement suivre le marché et à augmenter le prix des machines proposées. Cependant, très vite, il est apparu que des PC avec 32 Go de mémoire vive à plus de 2 000 euros n'étaient guère populaires et on a commencé à voir – même sur du milieu de gamme – des configurations à 16 Go.
Reste que l'équation est encore plus complexe pour l'entrée de gamme. Là, le poids de la mémoire vive dans le prix global de la configuration devient très important et la moindre augmentation se ressent immédiatement. À Clubic, nous l'avons très bien vu sur les configurations des mini-PC passés entre nos mains avec des constructeurs qui tentent diverses solutions.
Nous avons vu des machines passer à de la DDR4, voire dans certains cas à de la DDR3. Nous avons aussi pu remarquer une transition très rapide des 16 Go vers les 12 Go et ce n'est clairement pas terminé.
Des PC d'entrée de gamme à 8 Go de RAM
À l'occasion de la publication des résultats financiers du groupe, le patron d'ASUS a effectivement évoqué la situation de la mémoire vive et l'impossibilité de garder des configurations d'entrée/milieu de gamme à 16 Go.
Tout au long de l'année 2026, ASUS a plutôt misé sur l'augmentation du prix de ses configurations que sur la réduction des caractéristiques techniques. Mais à en croire S. Y. Hsu, nous avons atteint une sorte de plafond et il semble difficile, aux yeux d'ASUS, de pousser encore plus haut des tarifs qui entraînent déjà une très nette baisse des ventes.
« Ils pourraient passer à 8 Go en raison de l'augmentation du coût de la mémoire ». Une petite phrase, toute simple, qui en dit long sur la difficulté de l'équation que doivent résoudre les fabricants de PC. De telles machines d'entrée de gamme à 16 Go ne seraient plus économiquement tenables pour les groupes comme ASUS.
S. Y. Hsu précise avoir déjà travaillé avec Microsoft sur la question de la mémoire vive. Jusqu'à présent, on conseillait toujours d'avoir au moins 16 Go de mémoire vive pour profiter d'une expérience Windows de qualité. Mais, comme par hasard, on a pu récemment voir Microsoft insister sur son travail d'optimisation afin de rendre les PC 8 Go plus confortables.
Cela dit, une réduction de la quantité de mémoire vive sur les machines les plus modestes ne fera pas de miracles et ASUS s'attend à ce que le marché du PC se contracte de 10 à 15 % au cours du premier semestre 2027, poursuivant une baisse déjà observée tout au long de l'année 2026. Les signes d'un léger rétablissement pourraient toutefois apparaître au second semestre.