Depuis maintenant plus d'un an, nous vous parlons de l'augmentation du prix de la DRAM en général et des barrettes de DDR5 en particulier. Une inflation qui ne semble pas devoir se démentir à l'approche de la nouvelle année.

Au contraire même, alors que l'on ne parlait d'abord « que » de hausses de l'ordre de 50 à 100 %, il a très vite fallu revoir ces chiffres. Aujourd'hui, il est davantage question d'un triplement, voire d'un quadruplement du prix des kits de mémoire vive (+400 % !). Forcément, cela a un impact sur les configurations vendues par les principaux fabricants à travers le monde.

Dans un premier temps, les constructeurs ont plutôt eu tendance à simplement suivre le marché et à augmenter le prix des machines proposées. Cependant, très vite, il est apparu que des PC avec 32 Go de mémoire vive à plus de 2 000 euros n'étaient guère populaires et on a commencé à voir – même sur du milieu de gamme – des configurations à 16 Go.

Reste que l'équation est encore plus complexe pour l'entrée de gamme. Là, le poids de la mémoire vive dans le prix global de la configuration devient très important et la moindre augmentation se ressent immédiatement. À Clubic, nous l'avons très bien vu sur les configurations des mini-PC passés entre nos mains avec des constructeurs qui tentent diverses solutions.

Nous avons vu des machines passer à de la DDR4, voire dans certains cas à de la DDR3. Nous avons aussi pu remarquer une transition très rapide des 16 Go vers les 12 Go et ce n'est clairement pas terminé.