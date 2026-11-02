Lancé à 120 dollars, le modèle 16 Go était passé à 145 dollars en décembre 2025, puis à 205 dollars en février et à 305 dollars en avril. Les 80 dollars supplémentaires appliqués depuis le 2 novembre portent l’augmentation totale à 265 dollars, soit une hausse de plus de 220% du tarif initial.

La facture grimpe aussi pour le Compute Module 5, la déclinaison conçue pour être intégrée dans des appareils électroniques (sans les prises USB, HDMI ou Ethernet du modèle classique). Ses versions de 16 Go prennent 40 dollars et coûtent désormais entre 375 et 415 dollars, selon la présence du module Wi-Fi et la capacité du stockage intégré.

La hausse reste toutefois ciblée. Les autres modèles conservent leur tarif y compris le Pi 500+ (ordinateur complet intégré dans un clavier mécanique), pourtant équipé lui aussi de 16 Go de RAM.