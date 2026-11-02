Après une nouvelle hausse de 80 dollars, le petit ordinateur britannique voit sa version 16 Go atteindre les 385 dollars hors taxes (env. 343 euros HT). Faute de pouvoir changer de fournisseur de mémoire, son fabricant invite les acheteurs à choisir un modèle moins généreux en RAM.
La micro-machine à tout faire des bricoleurs commence à afficher des tarifs de mini-PC de bureau. Le Raspberry Pi 5 de 16 Go subit une quatrième augmentation en moins d'un an alors qu’il s’agit toujours d’acheter la carte mère seule avec son processeur et sa RAM. La pénurie de mémoire vive oblige désormais à réfléchir un peu plus avant de choisir la configuration la mieux équipée.
De 120 à 385 dollars, quatre hausses successives
Lancé à 120 dollars, le modèle 16 Go était passé à 145 dollars en décembre 2025, puis à 205 dollars en février et à 305 dollars en avril. Les 80 dollars supplémentaires appliqués depuis le 2 novembre portent l’augmentation totale à 265 dollars, soit une hausse de plus de 220% du tarif initial.
La facture grimpe aussi pour le Compute Module 5, la déclinaison conçue pour être intégrée dans des appareils électroniques (sans les prises USB, HDMI ou Ethernet du modèle classique). Ses versions de 16 Go prennent 40 dollars et coûtent désormais entre 375 et 415 dollars, selon la présence du module Wi-Fi et la capacité du stockage intégré.
La hausse reste toutefois ciblée. Les autres modèles conservent leur tarif y compris le Pi 500+ (ordinateur complet intégré dans un clavier mécanique), pourtant équipé lui aussi de 16 Go de RAM.
Une mémoire devenue trop chère, sans fournisseur de remplacement
Pour expliquer cette nouvelle augmentation, Raspberry Pi invoque l’absence de source d’approvisionnement alternative pour les puces de DRAM de 16 Go utilisées sur les modèles concernés. À ces difficultés s’ajoutent des pénuries d’autres composants, qui rendent la hausse « inévitable », selon Eben Upton, le patron de l’entreprise.
Le fabricant avait déjà indiqué en avril que le prix de la mémoire LPDDR4 avait été multiplié par sept en un an. Selon lui, la demande des infrastructures d’IA accentue la concurrence pour les capacités de production. Les besoins des data centers finissent ainsi par peser financièrement jusque sur le budget des projets DIY informatiques et électroniques des particuliers.
Les 16 Go méritent désormais d’être justifiés
Dans ces conditions, Raspberry Pi conseille de revoir la configuration envisagée plutôt que de payer davantage pour une mémoire qui ne servira pas. Une version moins dotée, voire une génération précédente, peut suffire pour un serveur domestique, de la domotique, une centrale de train électrique ou une borne d’arcade. Les projets qui exploitent réellement 16 Go devront, eux, composer avec ce nouveau tarif.
L’entreprise assure vouloir revenir sur ses hausses lorsque les prix de la mémoire baisseront. Elle décrit une situation temporaire, mais ne donne aucun calendrier. En attendant, le coût d’un projet en Raspberry Pi mérite d’être comparé à celui d’un mini PC complet. On n'aurait jamais imaginé écrire une telle conclusion à un article il y a encore deux ans…