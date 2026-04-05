Les promoteurs du Raspberry Pi tentent de faire passer la pilule d'une nette augmentation des prix avec une nouvelle variante.
Les temps sont difficiles pour toutes les marques focalisées sur les solutions à petit prix : la DRAM tire les tarifs vers le haut et menace l'existence même de ces produits orientés vers les budgets réduits.
Explosion du prix de la DRAM
Même s'il est parfois évoqué comme une certaine accalmie – voire une baisse – sur les prix de la DRAM, la situation reste incroyablement tendue avec des prix jamais atteints pour tout ce qui est mémoire vive.
Sur Clubic, nous parlons beaucoup de l'impact sur les tarifs de nos barrettes de DDR5 ou sur les prix de nos smartphones. En réalité, tous les secteurs sont touchés et la situation est même particulièrement complexe pour des solutions à petit prix comme les Raspberry Pi.
Lancés en 2012, ces nano-ordinateurs sont dits monocartes : un seul circuit imprimé de la taille d'une carte de crédit contient les composants essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. Afin de réduire encore les coûts, les Raspberry Pi adoptent l'architecture ARM et se contentent d'une faible puissance.
Sur de telles machines, le prix de la DRAM représente une part non négligeable et la moindre augmentation a des conséquences délétères. À l'origine du projet, la fondation Raspberry Pi est aujourd'hui confrontée au doublement, voire au triplement, du coût de la LPDDR4 utilisée sur les Pi 4 et Pi 5.
Plus de 30 % d'augmentation sur un Pi 4
Elle n'a pas d'autre solution que d'annoncer des augmentations qui peuvent paraître modestes en valeur absolue, mais qui peuvent en réalité signer une hausse de plus de 30 % du Raspberry Pi.
C'est ainsi que les Raspberry Pi 4 et Pi 5 dotés de 4 Go voient leur tarif augmenter de 25 dollars alors que, logiquement, il est question d'une hausse de 50 dollars sur les modèles 8 Go. Présenté comme une solution à certains usages très particuliers, le Pi 5 16 Go devient hors de prix avec un prix public conseillé en augmentation de 100 dollars !
Même des produits aussi modestes que les Compute Module (CM) doivent faire avec l'inflation de la DRAM : les CM 4 et 4S équipés de 1 Go de LPDDR4 augmentent ainsi de 11,25 dollars. Quant aux versions 2 Go des CM 4, 4S et 5, elles enregistrent une augmentation de 12,50 dollars. En France, même le minuscule Pi Zero WH, pourtant doté de seulement 512 Go, a sensiblement augmenté pour se retrouver à 18,30 euros.
Inutile de dire que pour de nombreux usages, la solution Raspberry Pi n'est plus aussi avantageuse que par le passé et cela se traduira sans doute par un très net recul des ventes.
Lancement d'une version 3 Go
Comme pour tenter de trouver un début de solution, la fondation Raspberry Pi a décidé de lancer un modèle avec une capacité en mémoire vive pour le moins inhabituelle : 3 Go de LPDDR4.
À l'heure actuelle, cette capacité ne concerne que le Raspberry Pi 4. Non contente d'être encore largement commercialisée alors que le Pi 5 est arrivé sur le marché depuis belle lurette, cette « ancienne » déclinaison gagne donc en variété pour davantage coller aux besoin/budget des usagers.
Ce Raspberry Pi 4 version 3 Go est tout de même facturé 83,75 dollars, mais nous ne sommes pas encore en mesure de vous communiquer son prix en euros : il n'est pas encore disponible sous nos latitudes. Terminons en faisant preuve d'optimisme comme les promoteurs du Raspberry :
« Nous l'avons répété : les prix de la mémoire ne resteront pas indéfiniment à leur niveau actuel très élevé. La conjoncture est difficile, mais ces prix finiront par baisser et nous reviendrons sur nos hausses de prix. En attendant, nous continuerons de tout mettre en œuvre pour en limiter l'impact. »