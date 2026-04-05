Même s'il est parfois évoqué comme une certaine accalmie – voire une baisse – sur les prix de la DRAM, la situation reste incroyablement tendue avec des prix jamais atteints pour tout ce qui est mémoire vive.

Sur Clubic, nous parlons beaucoup de l'impact sur les tarifs de nos barrettes de DDR5 ou sur les prix de nos smartphones. En réalité, tous les secteurs sont touchés et la situation est même particulièrement complexe pour des solutions à petit prix comme les Raspberry Pi.

Lancés en 2012, ces nano-ordinateurs sont dits monocartes : un seul circuit imprimé de la taille d'une carte de crédit contient les composants essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. Afin de réduire encore les coûts, les Raspberry Pi adoptent l'architecture ARM et se contentent d'une faible puissance.

Sur de telles machines, le prix de la DRAM représente une part non négligeable et la moindre augmentation a des conséquences délétères. À l'origine du projet, la fondation Raspberry Pi est aujourd'hui confrontée au doublement, voire au triplement, du coût de la LPDDR4 utilisée sur les Pi 4 et Pi 5.