La crise des composants mémoire et la hausse des prix continuent d'impacter durement les divers appareils informatiques grand public. Smartphones, tablettes, PC, tout a augmenté, même les consoles. Cette crise, pas prête de se terminer, pourrait toutefois trouver une issue grâce à une nouvelle technologie baptisée Z2RAM.

Développée par Nagare Labs, une entreprise cofondée par les professeurs Suman Datta et Shimeng Yu, elle bénéficie d'un financement de 5 millions de dollars mené par Playground Global, dont Pat Gelsinger, ancien PDG d'Intel, est un partenaire important.