Des scientifiques du NIMS, de l'Université de Tokyo et de deux autres instituts japonais ont démontré l'altermagnétisme dans des films minces de dioxyde de ruthénium (RuO₂). C'est une première. L'altermagnétisme est une forme de magnétisme récemment identifiée, distincte du ferromagnétisme et de l'antiferromagnétisme.

Concrètement, les ferroaimants permettent d'écrire facilement des données, mais deviennent instables à mesure que les composants rapetissent. Les antiferroaimants résistent mieux aux interférences, mais rendent la lecture électrique très difficile. L'altermagnétisme combine les deux atouts : pas d'aimantation nette (donc une stabilité accrue), mais des propriétés de spin qui permettent une lecture électrique fiable. Pour les dispositifs spintroniques comme la MRAM, c'est un terrain prometteur. L'équipe a utilisé un synchrotron pour confirmer ces propriétés, et prévoit d'explorer des dispositifs mémoire à base de ces films minces.