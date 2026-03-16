La mémoire va mal, très mal. Mais la science ne fait pas du sur-place. Une découverte japonaise sur un nouveau type de magnétisme pourrait redessiner l'avenir du stockage et de la RAM.
La crise est là : prix de la DRAM en hausse de plus de 100 %, SSD qui flambent, constructeurs qui anticipent la fin des PC d'entrée de gamme. Mais réduire la situation à un simple problème d'offre et de demande serait passer à côté de l'essentiel. En parallèle de la pénurie, une équipe de chercheurs japonais vient de franchir un cap dans un domaine encore méconnu : l'altermagnétisme. Et cette percée, même lointaine, s'ajoute à une série d'avancées qui dessinent les mémoires de demain.
Un troisième type de magnétisme au service du stockage
Des scientifiques du NIMS, de l'Université de Tokyo et de deux autres instituts japonais ont démontré l'altermagnétisme dans des films minces de dioxyde de ruthénium (RuO₂). C'est une première. L'altermagnétisme est une forme de magnétisme récemment identifiée, distincte du ferromagnétisme et de l'antiferromagnétisme.
Concrètement, les ferroaimants permettent d'écrire facilement des données, mais deviennent instables à mesure que les composants rapetissent. Les antiferroaimants résistent mieux aux interférences, mais rendent la lecture électrique très difficile. L'altermagnétisme combine les deux atouts : pas d'aimantation nette (donc une stabilité accrue), mais des propriétés de spin qui permettent une lecture électrique fiable. Pour les dispositifs spintroniques comme la MRAM, c'est un terrain prometteur. L'équipe a utilisé un synchrotron pour confirmer ces propriétés, et prévoit d'explorer des dispositifs mémoire à base de ces films minces.
La pénurie ne freine pas la recherche, elle l'accélère
Il serait naïf d'attendre de cette découverte qu'elle résolve la crise actuelle. La spintronique appliquée reste à des années de la production de masse. Mais le signal est clair : les technologies mémoire ne stagnent pas pendant que les prix flambent. Et les exemples ne manquent pas.
La ReRAM, testée par des équipes européennes, promet des vitesses 100 fois supérieures à la flash avec une endurance quasi illimitée. Intel a annoncé une percée majeure avec la Z-RAM, une technologie qui pourrait réduire la dépendance aux condensateurs traditionnels. SK Hynix, en pleine flambée des prix, a dévoilé une architecture NAND capable de décupler les vitesses de lecture. Et une entreprise japonaise travaille sur une RAM « parfaite », même si la patience sera de mise.
Aucune de ces technologies ne sera prête pour 2026. Certaines n'atteindront la production industrielle qu'après 2030. Mais elles partagent un point commun : chacune réduit un goulot d'étranglement précis. Vitesse, densité, dépendance à des matériaux sous tension : les fronts sont multiples. Quand la pénurie se résorbera, l'écosystème mémoire qui émergera en sortie aura profondément changé.