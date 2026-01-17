L'information pourrait passer inaperçue, noyée dans le flux technique, mais elle est cruciale. Texas Instruments, colosse du semi-conducteur connu pour son pragmatisme froid, vient de licencier la technologie de Weebit Nano. Cette startup ne vend pas du rêve, elle vend une solution de « Commutation Résistive » (ReRAM) qui s'affranchit des limites physiques actuelles.

La promesse technique donne le vertige. Nous parlons d'une vitesse d'écriture cent fois supérieure à celle de la mémoire Flash embarquée que vous connaissez. Là où votre stockage actuel s'use et ralentit, la ReRAM encaisse entre 100 000 et un million de cycles d'écriture sans broncher. Coby Hanoch, le PDG de Weebit, ne s'embarrasse pas de fausse modestie. Pour lui, sa technologie surclasse la Flash sur tous les axes critiques : puissance, vitesse, endurance et coût.

Le tour de force n'est pas seulement dans la performance brute. C'est l'intégration qui change la donne. La technologie s'implémente via un module « Back-end-of-line ». En français ? On peut l'ajouter sur les puces existantes sans devoir redessiner toute l'architecture complexe des transistors situés en dessous. Le surcoût de fabrication avoisinerait à peine les 5%. C'est ridiculement bas pour un saut générationnel de cette ampleur.