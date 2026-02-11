Intel promet une capacité deux à trois fois supérieure à la HBM, une consommation divisée par deux et un coût de production réduit de 60%. Ces chiffres donnent le vertige, mais ils réveillent aussi un souvenir cuisant : Intel Optane et sa technologie 3D XPoint promettaient également de redéfinir la hiérarchie mémoire. Résultat : un demi-milliard de dollars de pertes et un abandon complet.

Cette fois, le contexte diffère légèrement. Le marché de la HBM traverse une pénurie sévère, avec des prix qui ont bondi de 30% fin 2025 et des capacités de production vendues jusqu'en 2027 chez Micron et SK Hynix. Intel ne vise pas le grand public, mais les hyperscalers comme Amazon, Google et Microsoft, qui déploient des fermes entières de serveurs pour entraîner des modèles d'IA. Le problème reste identique : d'ici 2030, Samsung, SK Hynix ou Micron auront peut-être déjà saturé ce besoin avec des évolutions de la HBM classique, moins risquées et déjà éprouvées. Intel construit une solution technique élégante pour un problème qui aura peut-être disparu quand elle arrivera sur le marché.

Montrer un prototype, c'est bien. Le vendre dans quatre ans à des clients qui n'ont pas le temps d'attendre, c'est une autre histoire.