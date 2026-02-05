Intel s'associe à Saimemory, filiale japonaise de SoftBank créée fin 2024, pour commercialiser la Z-Angle Memory, ou ZAM. Cette architecture empile verticalement plusieurs couches de DRAM grâce à une technique qu'Intel nomme Next-Generation DRAM Bonding. L'objectif : proposer une alternative crédible à la HBM, cette mémoire haute performance utilisée depuis 2015 dans les puces graphiques AMD et désormais indispensable aux accélérateurs d'intelligence artificielle.

La ZAM promet deux à trois fois plus de capacité que la HBM actuelle, avec une consommation énergétique réduite de moitié et un coût de production inférieur de 60%. Intel apporte sa technologie Foveros, dévoilée en 2018, qui permet déjà d'empiler des composants logiques. Saimemory pilote la commercialisation et s'appuie sur des recherches menées par le département américain de l'Énergie. Les premiers prototypes sont attendus pour 2027, avec une mise sur le marché prévue en 2030.