Le fondeur américain s'allie à Saimemory pour développer une nouvelle architecture mémoire DRAM. Quarante ans après avoir tourné le dos à ce secteur qui l'avait fait naître, Intel mise sur l'intelligence artificielle pour justifier ce come-back.
L’information vient de PCWorld, qui rapporte une collaboration entre Intel et la jeune pousse Saimemory autour d’une nouvelle approche de la DRAM. Pour comprendre ce retour, il faut revenir à un vieux traumatisme industriel chez Intel. En 1985, le groupe a pris la décision d’arrêter de produire de la DRAM.
Une technologie d'empilement pour concurrencer la HBM
Intel s'associe à Saimemory, filiale japonaise de SoftBank créée fin 2024, pour commercialiser la Z-Angle Memory, ou ZAM. Cette architecture empile verticalement plusieurs couches de DRAM grâce à une technique qu'Intel nomme Next-Generation DRAM Bonding. L'objectif : proposer une alternative crédible à la HBM, cette mémoire haute performance utilisée depuis 2015 dans les puces graphiques AMD et désormais indispensable aux accélérateurs d'intelligence artificielle.
La ZAM promet deux à trois fois plus de capacité que la HBM actuelle, avec une consommation énergétique réduite de moitié et un coût de production inférieur de 60%. Intel apporte sa technologie Foveros, dévoilée en 2018, qui permet déjà d'empiler des composants logiques. Saimemory pilote la commercialisation et s'appuie sur des recherches menées par le département américain de l'Énergie. Les premiers prototypes sont attendus pour 2027, avec une mise sur le marché prévue en 2030.
Derrière la DRAM, le vrai pari
Ce retour dans la mémoire intervient alors que le secteur traverse une crise d'approvisionnement majeure. Les prix de la HBM ont bondi de 30% fin 2025, et les analystes d'UBS estiment le marché à 32,7 milliards de dollars en 2026. Micron a déjà vendu toute sa production 2025 et 2026, tandis que SK Hynix reconnaît que ses capacités 2026 sont quasi intégralement réservées. Cette tension devrait persister jusqu'en 2027 au minimum.
Intel ne cherche pas à reconquérir le grand public, un marché qu'il a définitivement quitté après avoir échoué face aux fabricants asiatiques dans les années 1980. La ZAM cible uniquement les hyperscalers, ces géants du cloud qui déploient des fermes de serveurs pour entraîner et faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle. Reste à savoir si Intel, en difficulté depuis plusieurs années, parviendra à tenir ses promesses techniques d'ici 2030. Amazon, Google et Microsoft attendront les résultats avant de parier sur cette mémoire qui n'existe encore que sur le papier.