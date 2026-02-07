Techniquement, Intel n'avait pas menti sur la marchandise. La technologie 3D XPoint, développée conjointement avec Micron, offrait des latences ridicules, de l'ordre de la dizaine de nanosecondes, là où la mémoire NAND de nos SSD classiques compte en microsecondes. C'était rapide, endurant, et théoriquement inusable pour un usage grand public. Le problème ? Cette puissance brute cherchait désespérément un problème à résoudre.

Pour l'utilisateur lambda, et même pour le gamer exigeant, le passage d'un disque dur mécanique à un SSD SATA, puis à un SSD NVMe, a été un choc perceptible. Mais le saut vers Optane ? Le gain était marginal. Lancer Windows en 4 secondes au lieu de 6 ne justifie pas un prix au gigaoctet exorbitant. Intel a tenté de positionner ses premiers modules comme une mémoire cache pour accélérer les vieux disques durs, une stratégie d'arrière-garde totalement inopérante à l'heure où le prix de la mémoire flash s'effondrait. Le géant de Santa Clara a construit une Formule 1 pour aller acheter du pain : c'est impressionnant, mais personne ne veut payer le plein d'essence.