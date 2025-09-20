La bataille de l’offre s’annonce serrée, avec Micron, Samsung et SK hynix sur les rangs pour livrer des modules capables de tenir les cadences. Chacun avance ses procédés d’assemblage avancé pour combiner épaisseur maîtrisée, robustesse thermique et interconnexions denses. À la clé, des volumes potentiels considérables si SOCAMM s’installe dans les baies des grands clouds.

HBM reste la cavalerie lourde des accélérateurs, imbattable en bande passante par watt lorsqu’elle est co‑packagée au plus près de la puce. SOCAMM trouve sa place en périphérie immédiate du calcul, comme réservoir extensible et rationalisable. Ce duo répond à une réalité: les modèles progressent plus vite que la densité de chaque génération mémoire.