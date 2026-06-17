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Quand le stockage se déguise en mémoire vive

Fondée en 2023 à Santa Clara, Mext développe un logiciel répondant au doux nom de Predictive Memory. Son principe tient en une illusion bien orchestrée. La technologie repère les données rarement consultées, dites froides, et les déplace discrètement de la coûteuse DRAM vers de la mémoire flash NAND, jusqu'à cinquante fois moins chère par unité de capacité. Un moteur de prédiction, nourri à l'apprentissage automatique, anticipe ensuite quelles données seront bientôt réclamées et les rapatrie dans la DRAM avant même que l'application ne les demande.

Le principe ressemble à ce que le covoiturage fait aux places de parking : en gardant au plus près seulement ce qui sert vraiment, on libère un espace précieux sans construire de nouveau bâtiment. Aux yeux du système d'exploitation, tout se passe comme s'il disposait de bien plus de mémoire vive qu'il n'en possède réellement. Mext revendique une capacité utile multipliée par deux à quatre, et des coûts d'infrastructure réduits de moitié.

Le tout fonctionne sans matériel supplémentaire, en pur logiciel, et s'ajoute à l'existant sans rien remplacer. AMD n'a pas communiqué le montant de l'opération. Le titre, déjà porté depuis des mois par l'engouement autour de l'IA, a encore gagné près de 7 % le jour de l'annonce, dans un marché technologique alors en pleine euphorie.

Pourquoi votre prochaine barrette n'en profitera pas tout de suite

La technologie de Mext vise les centres de données, pas le PC monté dans votre salon. Ce sont les opérateurs de serveurs, étranglés par le coût de la DRAM, qu'AMD cherche à soulager en premier. L'effet sur le prix de votre future barrette de mémoire reste donc indirect. Si les grands opérateurs consomment moins de DRAM parce que leur flash fait le travail, une partie de la production pourrait se libérer pour l'électronique grand public. Pourrait. Car rien ne garantit que ce desserrement arrive vite, ni qu'il se répercute sur les étiquettes.

Intel pousse depuis des années le standard matériel CXL, qui mutualise la mémoire entre plusieurs machines, et NVIDIA mise sur la mémoire HBM, ultra-rapide et ultra-chère, pour ses accélérateurs. Mext propose une troisième voie, purement logicielle, qui se glisse entre la DRAM et le stockage classique sans rien changer au matériel existant. Une rallonge intelligente, en somme.

De son côté, AMD prévoit d'intégrer la technologie de Mext à sa gamme pour serveurs, sans date précise.