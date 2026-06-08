La firme de Jensen Huang vient de passer plusieurs contrats d'importance. Et ce, avec les plus grands noms de l'industrie sud-coréenne.
La société inévitable aujourd'hui, celle dont on ne peut pas se passer, c'est NVIDIA. L'entreprise affichant la plus grosse capitalisation mondiale a pris une importance telle qu'elle peut quasiment traiter avec des pays entiers. On a vu cette importance à la fin du mois dernier quand Jensen Huang était à Taiwan pour y inaugurer le futur nouveau siège social dans ce pays. Et on le voit encore aujourd'hui du côté de la Corée du Sud.
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NVIDIA sécurise son approvisionnement en RAM avec un contrat de plusieurs années avec SK Hynix
Ce lundi 8 juin a encore montré sa prépondérance. Jensen Huang vient en effet de passer le week-end en Corée du Sud, où il a été reçu comme une rock star. Un séjour qui se termine avec l'annonce d'une série de contrats significatifs pour NVIDIA.
Le groupe a ainsi signé un contrat avec SK Hynix, l'un des trois grands producteurs mondiaux de RAM. Ce partenariat de plusieurs années a pour objectif le développement de composants mémoires de pointe destinés aux data centers spécialisés dans l'intelligence artificielle.
Des contrats important pour se développer avec la robotique sud-coréenne
Jensen Huang avait déjà affirmé, à la fin d'une rencontre avec le patron de SK Group, Chey Tae-won, que « SK Hynix a été le principal partenaire de Nvidia dans le domaine des mémoires. SK Hynix restera le principal partenaire de Nvidia dans ce domaine ». Ce contrat, selon Jensen Huang, affichera une durée supérieure à deux ans, avec une option pour l'étendre. Mais les contrats passés ne s'arrêtent pas à ce fournisseur de RAM.
NVIDIA a aussi signé des accords avec SK Telecom, ainsi que LG Group, autour notamment du domaine de la robotique. Doosan, autre expert de la robotique, et qui produit des éléments des GPU de la dernière génération Blackwell, fait aussi partie des signataires. Enfin, autre nom remarquable, NVIDIA a confirmé qu'elle approfondissait ses liens avec Hyundai dans des secteurs comme la fabrication industrielle assistée par l'IA, la mobilité autonome, et encore une fois, la robotique.