Jensen Huang avait déjà affirmé, à la fin d'une rencontre avec le patron de SK Group, Chey Tae-won, que « SK Hynix a été le principal partenaire de Nvidia dans le domaine des mémoires. SK Hynix restera le principal partenaire de Nvidia dans ce domaine ». Ce contrat, selon Jensen Huang, affichera une durée supérieure à deux ans, avec une option pour l'étendre. Mais les contrats passés ne s'arrêtent pas à ce fournisseur de RAM.

NVIDIA a aussi signé des accords avec SK Telecom, ainsi que LG Group, autour notamment du domaine de la robotique. Doosan, autre expert de la robotique, et qui produit des éléments des GPU de la dernière génération Blackwell, fait aussi partie des signataires. Enfin, autre nom remarquable, NVIDIA a confirmé qu'elle approfondissait ses liens avec Hyundai dans des secteurs comme la fabrication industrielle assistée par l'IA, la mobilité autonome, et encore une fois, la robotique.