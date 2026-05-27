Jensen Huang était ce mercredi 27 mai à Taïwan pour l'inauguration du prochain siège social de NVIDIA dans ce pays, qui se retrouvera dans la capitale à Taipei. L'occasion pour lui de souligner la centralité de l'île dans le domaine de l'IA.

« Taïwan est l'épicentre de la révolution de l'IA. C'est ici que sont fabriqués les puces, que sont réalisés les conditionnements, que sont assemblés les systèmes, et que les supercalculateurs d'IA ont vu le jour. Le nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons ici à Taïwan est incroyable » a-t-il ainsi salué, rajoutant que « Taïwan est en plein essor ».