L'intelligence articielle est la révolution de notre temps. Et si elle doit avoir un centre, pour le patron de la plus grande entreprise au monde, NVIDIA, ça doit être Taïwan !
Dans le secteur des intelligences artificielles, il y a d'un côté les entreprises bien connues qui nous offrent les Claude, ChatGPT et autre Gemini, et de l'autres celles qui produisent les éléments indispensables aux infrastructures. Dans ce domaine, NVDIA est tout simplement inévitable, avec ses GPU qui sont les plus courus de la planète. Et pour cette entreprise, dont la parole porte dans le secteur de l'IA, un pays est plus indispensable que tous les autres.
Jensen Huang tresse des lauriers à Taïwan
Jensen Huang était ce mercredi 27 mai à Taïwan pour l'inauguration du prochain siège social de NVIDIA dans ce pays, qui se retrouvera dans la capitale à Taipei. L'occasion pour lui de souligner la centralité de l'île dans le domaine de l'IA.
« Taïwan est l'épicentre de la révolution de l'IA. C'est ici que sont fabriqués les puces, que sont réalisés les conditionnements, que sont assemblés les systèmes, et que les supercalculateurs d'IA ont vu le jour. Le nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons ici à Taïwan est incroyable » a-t-il ainsi salué, rajoutant que « Taïwan est en plein essor ».
NVIDIA investit dorénavant jusqu'à de 150 milliards de dollars par an sur l'île
Un constat d'autant plus aisé à faire pour le patron de la plus grande entreprise du monde qu'il est lui-même originaire de Taïwan, étant né dans la ville méridionale de Taipei. D'ailleurs, étaient présents durant l'événement ses parents, sa femme, son fils et sa fille.
Pour illustrer le rôle croissant de Taïwan dans l'IA, Jensen Huang a expliqué que les investissements de NVIDIA sur place avaient explosé en quelques années. « Il y a quatre ou cinq ans, Nvidia dépensait environ 10 à 15 milliards de dollars par an à Taïwan. Aujourd’hui, nous y dépensons 100 milliards, voire 150 milliards de dollars par an » a-t-il indiqué. NVIDIA compte par ailleurs employer à terme quelque 4000 personnes dans son futur siège social taïwanais.