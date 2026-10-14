ArtCraft est le studio fondé par Brandon Thomas, et ses dépôts GitHub contiennent un fichier CLAUDE.md et un fichier AGENTS.md, avec les consignes destinées aux agents d’IA chargés d’écrire le code. Les logiciels sont eux-mêmes conçus pour être utilisés par des agents. Dans WordCraft, les 422 commandes du traitement de texte sont reliées au ruban, aux raccourcis clavier, à la ligne de commande et à un serveur MCP.

MCP est le protocole ouvert d’Anthropic, et avec lui, un agent IA peut piloter un logiciel sans passer par l’écran. Un agent peut lire et écrire des plages de cellules dans GridCraft ou ajouter un graphique à un classeur, et plus de 200 commandes de DeckCraft sont scriptables pour les présentations. Concrètement, un assistant IA peut remplir un budget ou mettre en forme un rapport, puis contrôler son travail par une simple inspection du document, sans la moindre capture d’écran.

Pour Brandon Thomas, ces logiciels sont des réimplémentations « en salle blanche », construites à partir des spécifications publiques des formats et de l’observation des logiciels de Microsoft, sans une ligne de son code. Dans une salle blanche classique, une équipe étudie l’original et une autre écrit le code sans l’avoir vu, rappelle l’ingénieur Pasquale Pillitteri sur son blog. Ici, un seul développeur travaille avec un modèle entraîné sur d’immenses quantités de code et de documentation publics.